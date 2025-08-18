"Išao da popije kafu, a huligan prijetio da će mu izbiti zube": Igrači Hajduka u strahu, nisu sigurni u Splitu

Nakon ispadanja Hajduka iz Evrope desilo se nekoliko incidenata, a jedan od njih ne napad na Entonija Kalika.

Izvor: MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK / imago sportfotodienst / Profimedia

Haos u Splitu ne jenjava. Poslije 15 godina konstantnih ispadanja iz Evrope sada je Hajduk iz Splita ispao u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu od Dinamo Sitija iz Tirane. Navijači su poslije poraza od 3:1 u prestonici Albanije i ispadanja u trećem kolu kvalifikacija bijesni. Sada je stradao i Entoni Kalik, australijski vezista Hajduka.

Prvo su nakon pobjede u prvenstvu nad Slaven Belupom 3:0, navijači zasuli Marka Livaju i igrače "bilih" bakljama nakon što su oni probali da priđu sjeveru "Poljuda". Bijes su navijači pokazali i transparentom u toku meča na kom je pisalo: "Godinama je scenario isti, jesen u Evropi nije vam na platnoj listi? Koliko novca treba pi*kama za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti?".

Kako prenosi hrvatski portal "24 sata" Entonija Kalika je jedan navijač u splitskom kafiću prvo propisno izvrijeđao, a zatim i ispljuvao.

"Kalik je išao tamo da pije kafu, zaustavio ga je neki huligan i prijetio da će mu izbiti zube, derao se i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, pa okrenuo leđima, a tu ga je ovaj pljunuo", rekao je izvor "24 sata".

Entoni Kalik je vezista koji je rođen u Australiji, bio je mladi reprezentativac ove zemlje. Otac mu je sa Korčule, majka iz Vele Luke, a on je nakon nekoliko klubova u Aistraliji 2016. došao u Hajduk. Igrao je tu nekoliko sezona, odlazio je na pozajmice u Sidnej i Rudeš, a onda je zaigrao za Goricu. Vratio se 2022. u Hajduk i od tada skupio 63 nastupa u HNL-u.