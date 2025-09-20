logo
Otkrivene plate fudbalera u Hajduku iz Splita: "Majstori s mora" igraju za siću

Otkrivene plate fudbalera u Hajduku iz Splita: "Majstori s mora" igraju za siću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Sportski direktor Hajduka otkrio koliko klub izdvaja na plate novih igrača, mnogi će biti iznenađeni.

poznate plate igraca hajduka iz splita Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije najbolje počela nova sezona za Hajduk iz Splita. Eliminisani su na startu evropskih kvalifikacija, dok u domaćem prvenstvu drže korak sa Dinamom. Najavu boljih vremena im može donijeti pobjeda u derbiju koji se igra na "Poljudu". Sportski sektor Hajduka je napravio veliki posao, bilo je dosta odlazaka i dolazaka, a klub je dobro zaradio tokom ljetnjeg prelaznog roka.

Najzvučnije pojačanje je svakako Ante Rebić, kao i Ivica Ivušić, ali stiglo je još nekoliko internacionalaca sa zavidnim iskustvom. Pred hrvatski derbi, sportski direktor Goran Vučević otkrio je kako je Hajduk prošao u minulom prelaznom roku. Iako su morali da izvoje skoro milion evra za odštete, uspjeli su da uštede na platama.

"U ovom prelaznom roku potrošili smo 970.000 evra na odštete igračima koje smo doveli", rekao je za Sportske novosti Vučević i potom je otkrio izdvojene cifre:

Hajduk - Dinamo Siti
Izvor: Matrix Images/Armando Babani / imago sportfotodienst / Profimedia

"Fran Karačić nas je koštao 100.000 evra, Ivica Ivušić 570.000, Ron Rači 300.000. Ostali su došli kao slobodni igrači. Svi oni su pristali na gotovo jednake uslove godišnjih ugovora, koji su značajno manji od prethodnih".

Kako se navodi, ti ugovori ne prelaze više od pola miliona evra. "Raniji ugovori su bili blizu brojke od milion evra, odnosno od pola miliona pa na više. Danas je plafon do pola miliona evra".

Tabela nakon šest odigranih kola u hrvatskom prvenstvu ohrabruje navijače Hajduka koji čekaju na titulu od davne 2005. godine. Trenutno su izjednačeni sa 13 bodova sa najvećim rivalom. U svakom slučaju, prema riječima hrvatske javnosti i čelnika kluba, Hajduk je krenuo ka stabilizaciji, a da li će ona biti nagrađena rezultatima, vidjećemo.

