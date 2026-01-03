logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ustaški pozdrav BBB, Dinamo dobio smiješnu kaznu: Poznato koliko će morati da plate

Ustaški pozdrav BBB, Dinamo dobio smiješnu kaznu: Poznato koliko će morati da plate

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dinamo iz Zagreba platiće 5.000 evra zbog ustaškog pozdrava koji su istakli Bad Blue Boys.

Dinamo iz Zagreba platiće 5.000 evra zbog ustaškog pozdrava Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba nedavno su proslavljali 11 vijekova države Hrvatske, a na istom meču šokirali su javnost ustaškim pozdravom. Poruka "Za dom spremni" bila je upućena gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću, koji je vodio otvoreni rat sa kontroverznim muzičarem Markom Perkovićem Tompsonom.

Za Tompsona se godinama zna da je simpatizer ustaškog pokreta, a na njegovim koncertima često se mogu čuti hvalospjevi o zločincima iz Drugog svjetskog rata. Jednu od svojih numera započinje upravo pozdravom "Za dom spremni", a Tomašević ga je opomenuo da klicanje ustašama neće biti tolerisano u Zagrebu.

Ipak, Marko Perković je održao koncert, a navijači Dinama najavili su ga provokacijom. Pored ustaškog pozdrava razvili su transparent "Šta ćemo sad, gradonačelniče?", ali se čini da za to nisu dobili adekvatnu kaznu. Zbog veličanja ustaškog pokreta od strane navijačke grupe "Bad Blue Boys", Dinamo će platiti tek 5.000 evra, navodi se u saopštenju Disciplinskog sudije HNL.

  • Pirotehnika, član 66, st.1. Disciplinskog pravilnika
    - Kazna: 7.000 evra
  • Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
    - Kazna: 5.000 evra
  • Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.000 evra

Navijačka grupa "Bad Blue Boys" poznata je po incidentima, a ovo je samo jedan u nizu. Djeluje da će uz ovako blage kazne biti još takvih nastupa navijačke grupe koja prati Dinamo, aktuelnog lidera hrvatskog šampionata, sa bodom prednosti u odnosu na splitski Hajduk, čiji navijači takođe imaju kontroverzne stavove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bed Blu Bojs Dinamo Zagreb kazna HNL za dom spremni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC