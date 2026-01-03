Ustaški pozdrav BBB, Dinamo dobio smiješnu kaznu: Poznato koliko će morati da plate

Dinamo iz Zagreba platiće 5.000 evra zbog ustaškog pozdrava koji su istakli Bad Blue Boys.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba nedavno su proslavljali 11 vijekova države Hrvatske, a na istom meču šokirali su javnost ustaškim pozdravom. Poruka "Za dom spremni" bila je upućena gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću, koji je vodio otvoreni rat sa kontroverznim muzičarem Markom Perkovićem Tompsonom.

Za Tompsona se godinama zna da je simpatizer ustaškog pokreta, a na njegovim koncertima često se mogu čuti hvalospjevi o zločincima iz Drugog svjetskog rata. Jednu od svojih numera započinje upravo pozdravom "Za dom spremni", a Tomašević ga je opomenuo da klicanje ustašama neće biti tolerisano u Zagrebu.

Ipak, Marko Perković je održao koncert, a navijači Dinama najavili su ga provokacijom. Pored ustaškog pozdrava razvili su transparent "Šta ćemo sad, gradonačelniče?", ali se čini da za to nisu dobili adekvatnu kaznu. Zbog veličanja ustaškog pokreta od strane navijačke grupe "Bad Blue Boys", Dinamo će platiti tek 5.000 evra, navodi se u saopštenju Disciplinskog sudije HNL.

Pirotehnika, član 66, st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 7.000 evra

- Kazna: 7.000 evra Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 5.000 evra

- Kazna: 5.000 evra Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.000 evra

Navijačka grupa "Bad Blue Boys" poznata je po incidentima, a ovo je samo jedan u nizu. Djeluje da će uz ovako blage kazne biti još takvih nastupa navijačke grupe koja prati Dinamo, aktuelnog lidera hrvatskog šampionata, sa bodom prednosti u odnosu na splitski Hajduk, čiji navijači takođe imaju kontroverzne stavove.