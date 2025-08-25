logo
Tuča navijača Širokog i Dinama: Sukob Škripara i Bed Blu Bojsa na Blidinju!

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Trenutno nema informacija o povrijeđenima ili uhapšenima.

Sukob Škripara i Bed Blu Bojsa na Blidinju Izvor: MN PRESS

Navijački incidenti u BIH se nastavljaju, ovog puta daleko od stadiona.

Na Blidinju je u nedjelju uveče došlo do sukoba navijača Širokog Brijega, popularnih Škripara sa navijačima zagrebačkog Dinama.

Grupa od tridesetak Bed Blu Bojsa boravila je na Blidinju, gdje su se sukobili sa Širokobriježanima, pri čemu su korištene baklje, a prema informacijama pojedinih medija čak i hladno oružje.

Trenutno nema informacija o povrijeđenima ili uhapšenima. Pogledajte snimak tuče Škripara i Bed Blu Bojsa.

