Desetoro teško povrijeđenih, preko 300 uhapšenih: Strašni neredi na fudbalskom stadionu

Užasne scene na stadionu u Argentini, na meču Kopa Sudamerikane.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Revanš meč osmine finala Kopa Sudamerikane između Independientea i Universidad de Čilea pretvorio se u haos neviđenih razmjera zbog masovne tuče huligana na tribinama. Meč je prekinut, a pojedini južnoamerički mediji prenijeli su informacije da ima i stradalih u neredima na stadionu. Za sada su ti navodi demantovani, ali situacija uopšte nije dobra.

Po informacijama koje stižu sa lica mesta, deset osoba je teško povrijeđeno, a preko 300 je uhapšeno zbog učešća u masovnoj tuči. Meč je prekinut početkom drugog dijela igre, pri rezultatu 1:1 - kada su na tribinama počeli neredi. izostala je pravovremena reakcija policije, čini se da organizacija nije bila na potrebnom nivou, a to je bio okidač za brutalnost navijačima.

Gorjele su tribine, na sve strane sijevale motke, a na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se i krvave glave navijača koji su dobili batine. Posebno je brutalno bilo u gostujućem sektoru, odakle su i počeli incidenti. Navijači čileanskog tima nisu očekivali da će biti smješteni na gornji prsten stadiona, pa kada se to desilo riješili su da naprave haos.

Počeli su da lome stolice i njima gađaju navijače argentinskog kluba koji su sjedili ispod njih, a navodno je i kamenje bacano sa gornjeg na donji prsten. To je izazvalo reakciju Argentinaca, inače veoma temperamentnih navijača, koji su odmah poželjeli da se obračunaju sa gostima.

Dok su navijači sa donjeg prstena napuštali tribinu i ulazili na teren - zbog čega je meč prekinut - ka Čileancima su krenuli huligani argentinskog kluba. Svjesni da će oni morati da brane porodice sa djecom koje su gađane stolicama i kamenjem, vatreni navijači Atletiko Independijentea su uzeli stvar u svoje ruke i počeli da tuku gostujuće navijače!

Zatim smo vidjeli užasne scene u Argentini, kakve ne priliče fudbalskim mečevima. Šta će biti sa utakmicom i dalje nikome nije poznato. Prvi meč ovih timova završen je pobjedom Čileanaca (1:0), pa će Argentincima biti potrebna pobjeda ako se ovaj meč bude opet igrao.