Ovo su navijači Zvezde čekali da čuju: Mateuš stavio tačku na priče o odlasku s Marakane

Poslije ovog intervjua navijači Crvene zvezde mirnije će gledati na spekulacije koje su se pojavile oko odlaska golmana Mateuša.

Prethodnih dana pojavile su se informacije o interesovanju za golmana Mateuša, jednog od najboljih fudbalera Crvene zvezde ove sezone, a navijači mogu da odahnu. Zvezda nema namjeru da prodaje Mateuša, kao što ni Brazilac nema namjeru da odlazi iz Beograda gde uživa.

U intervju za brazislki "RFI" nije ni komentarisao spekulacije da bi mogao da se preseli u Botafogo, svjestan toga da ima još dosta stvari koje želi da napravi sa Crvenom zvezdom, počevši od večerašnje utakmice sa Lilom.

"Srećan sam u Srbiji. Tu sam sa suprugom i djecom, i zaista nam je lijepo. Klub nas je dočekao na najbolji mogući način, navikli smo se i na grad, tako da je sve kako treba. Zvezda je veliki klub, istorijski. Nadam se da ću i ja ispisati istoriju Zvezde", rekao je Mateus i dodao:

"Trudim se da svakog dana vodim računa o sebi. Pokušavam da se što bolje brinem o sebi kako bih produžio karijeru. Danas vidite igrače koji nastupaju sa 41, 42 godine. U Brazilu ima primjera gdje igrači igraju do 45. godine. Nadam se da ću biti dobro, da ću izbjeći povrede. Ali da, fokusiran sam da napredujem, i dalje vrijedno radim".

Istakao je da je i ranije igrao protiv Crvene zvezde i da pamti nevjerovatnu atmosferu na "Marakani", a da je sada još ljepše kada zna da je cijeli stadion uz njega:

"Lil? Ne razmišljam previše unaprijed. Idemo utakmicu po utakmicu. Znamo da je pobjeda u Francuskoj važna, ali imamo revanš koji neće biti lak", naglasio je iskusni golman.

Podsjetimo, sjajni brazilski čuvar mreže ima 33 godine i prije dolaska u Zvezdu igrao je dugo u Brazilu, a deluje da je sa njim Dejan Stanković dobio golmana na duge staze.

