Šok u Humskoj: Partizan ostaje bez trofejnog trenera, zamjena je već spremna

Dosadašnji trener Partizana Đorđe Ćirković rastaće se sa klubom na kraju sezone.

Rukometni klub Partizan rastaće se sa trenerom Đorđem Ćirkovićem nakon tri godine saradnje, a na mjesto šefa struke sada će doći selektor reprezentacije Srbije Raul Gonzales. Iz Humske će se rastati sa Đorđem Ćirkovićem, a zamjena je već sprema i ona će se dogoditi na kraju sezone.

Gonzales je dogovorio dvogodišnju saradnju sa Partizanom i u klubu bi mogao da ostane do 2028. Isti ugovor ima i sa Rukometnim savezom Srbije, a klub iz Humske obavijestio je javnost o daljim koracima. Saopštenjem je Parni valjak otkrio da će saradnja sa dosadašnjim trenerom na obostranu saglasnost biti prekinuta na kraju sezone.

"Rukometni klub Partizan i trener Đorđe Ćirković obavještavaju javnost da će, nakon tri godine uspješne saradnje, po završetku tekuće sezone svako nastaviti svojim putem. Tokom prethodnog perioda ostvaren je izuzetan rezultat - klub je u roku od dvije i po godine vratio sva četiri domaća trofeja i time potvrdio stabilnost sistema, kvaliteta rada i zajedničke vizije. RK Partizan sada ulazi u novi razvojni ciklus, sa jasnim ambicijama i dugoročnim planovima.

Obje strane izražavaju međusobnu zahvalnost na profesionalnoj saradnji, povjerenju i zajedničkim uspjesima. Takođe, želimo jasno da naglasimo da ova odluka dolazi kao rezultat dogovora i planiranja budućih koraka, bez bilo kakvih nesporazuma, spekulacija ili skrivenih razloga.

Do kraja sezone, trener, igrači i klub ostaju maksimalno posvećeni svakodnevnom radu i ostvarivanju zajedničkih sportskih ciljeva. RK Partizan i trener Đorđe Ćirković zahvaljuju navijačima, partnerima i sportskoj javnosti na podršci i vjeruju da će zajednički završetak sezone biti na nivou rezultata i standarda koji su postavljeni u prethodnom periodu", navodi se u saopštenju.

Ćirković je u Partizan stigao 2023, uspio je odmah da osvoji Kup, ali je naredne godine ostao bez trofeja. Međutim, 2025. bila je godina osvajanja za crno-bijele, pošto su poslijw 13 godina dvostrukim trijumfom nad Vojvodinom uspjeli da osvoje 10. nacionalni trofej.

Partizan je trenutno na diobi prvog mjesta domaće lige. Ekipa ima 14 pobjeda i jedan poraz, isto kao i Vojvodina.

