Vojvodina predala krunu Svesrpskog kupa: Partizan protiv dobojske Sloge u finalu

Rukometaši Partizana plasirali su se u finale Svesrpskog kupa pošto su u polufinalu pobijedili Vojvodinu 34:23 (17:13).

Izvor: Rukometni savez Republike Srpske

Na ovaj način su skinuli sa trona Novosađane koji su dosad jedini osvajali ovo prestižno takmičenje. Crno-bijeli su ujedno osvojili Superkup Srbije, dok će u finalu Svesrpskog kupa igrati protiv Sloge koja je bila bolja od Leotara 27:24.

Aktuelni šampion Srbije bio je bolji rival od popularnih "lala" koji su samo na startu poveli 1:0. Sve ostalo je prošlo u znaku Beograđana koji su na kraju slavili sa zaslužnih 34:23.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Nikola Crnoglavac sa devet i Strahinja Stanković sa šest golova. U poraženom timu prvo ime bio je golman Kosta Dizdar sa 13 odbrana (dva sedmerca), a Vukašin Vorkapić je dao pet pogodaka.

Sutra (srijeda) od 15.30 časova igra se finale kod rukometašica: ŽRK Crvena zvezda - ŽRK Borac, od 18 časova meč za trofej kod rukometaša: Partizan - Sloga.

(MONDO)