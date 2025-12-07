logo
UO RS RS: Svesrpski kup u februaru

Autor Haris Krhalić
Ove godine učestvuju Sloga, Leotar, Vojvodina i Partizan.

upravni odbor rs rs Izvor: Ustupljena fotografija

Svesrpski kup za rukometaše i rukometašice biće odigran 3. i 4. februara naredne 2026. godine u Nišu.

Ovo informaciju članovima Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske na sjednicu u Istočnom Sarajevu saopštio je predsjednik Marinko Umičević nakon dopisa kojeg je dobio iz kancelarije Rukometnog saveza Srbije.

Polufinalne utakmice rukometaši igraju 3. februara između Leotara i Sloge, odnosno Partizana i Vojvodine. Dan kasnije prvo se igra meč za trofej između rukometašica Crvene zvezde i Borca, a potom finale kod rukometaša.

"Upoznali smo naše klubove sa terminom igranja Svesrpskog kupa i svi su potvrdili učešće. Ukoliko odustane neko od naših muških ekipa mjesto će zauzeti RK Borac m:tel", rekao je predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević.

