Petar Đorđić komentarisao je osvajanje dva trofeja u dva dana, a Bojan Rađenović otkrio je kako je bilo vratiti se u Banjaluku.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon što su juče osvojili Superkup Srbije, rukometaši Vojvodine večeras su podigli još jedan trofej. U finalu Svesrpskog kupa, tim iz Novog Sada ubjedljivo je savladao Borac rezultatom 39:25.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Petar Đorđić sa šest golova. Đorđić je nakon meča govorio za banjalučke medije, a kako kaže bila su ovo dva jako bitna trofeja za njegov tim

„Jako bitna dva trofeja za nas. Ovo je sami početak sezone, mnogo mi je drago da se tako završili i što smo uspjeli da dobro počnemo sezonu. Za 3-4 dana čeka nova utakmica i drago mi je da smo pokazali da smo ozbiljni. Ako uspijemo da ove godine gledamo iz utakmice u utakmicu mislim da je to prava stvar, a da imamo kvalitet imamo. Treba da vjerujemo u sebe kao što vjerujemo i sve će biti dobro“, rekao je Đorđić koji je nakon toga govorio i o Banjaluci.

Vidi opis Đorđić nakon osvajanja Svesrpkog kupa: "Ovo su bila dva jako bitna trofeja za nas" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 1 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 2 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 3 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 4 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 5 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 6 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 7 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 8 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 9 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 10 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 11 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 12 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 13 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 14 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 15 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 16 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 17 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 18 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 19 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 20 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 21 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 22 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 23 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 24 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 25 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 26 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 27 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 28 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 29 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 30 / 32 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 31 / 32 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 32 32 / 32

„U Boriku je bilo jako lijepo, prvi put sam ovdje. Oduvijek sam htio da dođem u Banjaluku, čuo sam milion priča. Bilo je uživanje juče igrati pred našim navijačima koji su došli u velikom broju. Još jednom im hvala. Bila su ovo dva stvarno lijepa dana i drago mi je da smo ovako završili“, dodao je on.

Vojvodina u posljednjih 10 godina dominira srpskim rukometom i važi za favorita gdje god da se pojavi. Kako kaže Đorđić to se mora zaslužiti i treba da im predstavlja dodatni motiv.

„Da bi bio favorit negdje, to moraš da zaslužiš. Kada igrate u klubu koji zadnjih 10 godina sve osvaja, onda ste automatski favoriti. To ne treba da nas opterećuje nego da nam da motiv. Znamo da ove godine imamo dobru ekipu i širinu tako da je sve do nas. Sve što je u našoj mogućnosti mi ćemo uraditi“, zaključio je Đorđić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Za Bojana Rađenovića bio je ovo povratak u Banjaluku s obzirom da je posljednji klub za koji je igrao prije odlaska u Vojvodinu bio upravo Borac.

„Zaista je bilo lijepo, vratili su se neki osjećaji i lijepe uspomene. Uvijek je lijepo igrati ovdje. Na kraju smo pobijedili i jako smo srećni zbog toga. Sigurno da je ovo bio početak sezone iz snova i veliki podstrek za dalje. Nastavićemo da treniramo još jačim tempom i nadam se da ćemo nastaviti da radimo ono što radimo posljednjih godina“, rekao je Rađenović.