Vojvodina po osmi put osvojila Svesrpski kup! Borac "zaleđen" na minus 14

Vojvodina je osvojila Svesrpski kup.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Novosadska Vojvodina po osmi put je podigla trofej Svesrpskog kupa! U finalnom susretu turnira Novosađani su sa ubjedljivih 39:25 savladali Borac u dvorani Borik.

Izabranici Irfana Smajlagića samo u uvodnim minutama držali su egal, imali i dva puta vođstvo, ali nisu imali rješenja za čvrstu odbranu Vojvodine, koja je ujedno donijela i golove iz brzih kontri.

Uvodnih par minuta proteklo je u egalu, bilo je 3:3 poslije pet minuta igren a vidjeli smo i sedmerac koji je odbranio Grahovac.

Upisao je i Lučin dvije vezane odbrane, ali nije Vojvodina to uspjela da materijalizuje i poslije trećeg gola Vujovića stigao je Borac do novog vođstva, bilo je 6:5, a to je bilo dovoljno treneru Vojvodine da zatraži tajm aut.

Stigli su Novosađani uskoro do plus tri, dvije kontre Vorkapića donijele su im prednost 10:7.

Šampion Srbije svo vrijeme je kontrolisao igru, držao i pet razlike, ali vidjeli smo povremeno i dobre poteze Banjalučana poput gola mladog Nikše Trivunovića koji je stigao nedavno među crveno-plave iz ORK Banjaluka.

Golom Ahmeda stigla je Vojvodina do 19:11 u posljednjem minutu prvog dijela, a Borac nije uspio da smanji napad u preostalih 20 sekundi.

Pokušao je Borac sa malo drugačijom odbranom na početku drugog dijela, ali nije to donijelo rezultata. Vojvodina je za sedam minuta igre povećala prednost i stigla na plus deset - 25:15.

Bilo je tu dobrih poteza, a jedna od najboljih bila je ona s krila na krilo koju je golom zavrsio Bojan Rađenović, nekadašnji igrač Borca.

Nagradila je publika aplauzom i lijep pogodak Malivojevića, kao i odličnu akciju mladog Trivunovića koja nije završila u mreži, međutim, Vojvodina je svo vrijeme održavala ubjedljivu prednost, te već u 44. minutu stigla do 30. gola, bilo je 30:18 poslije gola Milete.

Deset minuta kasnije bilo je 35:22, a u strijelce se upisao 17-godišnji Andrija Stankov u redovima Vojvodine.

Šlag na tortu na oduševljenje ljubitelja u Boriku bili su golovi sjajnog Petra Đorđića, a Vojvodina je na kraju stigla do ubjedljive pobjede 39:25 i osmog trofeja.

Najefikasniji kod pobjednika bio je Đorđić sa šest golova, dok je kod Borca Hadžić postigao osam.