Odgođen Svesrpski kup u rukometu!

Svesrpski kup u rukometu neće se igrati u planiranom terminu.

Umjesto u septembru, rukometni Svesrpski kup igraće se tek krajem godine.

Istakao je ovo predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević, navodeći da je turnir u Nišu prolongiran na osnovu molbe Rukometnog saveza Srbije.

"Stigao je dopis u kojem su istakli da su zbog obaveza učešća u evropskim kupovima klubova učesnika Svesrpskog kupa morali da nam ponude drugi termin. Izbor je pao na 13. i 14. decembar i mi smo to prihvatili, uz napomenu da naši klubovi mogu da se pojačaju sa tri igrača kako bi bili ravnopravniji njihovim ekipama", rekao je Umičević.

Kada je riječ o rukometašima, na Svesrpskom kupu će nastupiti Vojvodina, Partizan, Leotar i Sloga, a kod rukometašica Crvena zvezda i Borac.

Podsjetimo, posljednji Svesrpski kup održan je u septembru prošle godine u Banjaluci, u dvorani Borik.

