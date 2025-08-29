logo
Odgođen Svesrpski kup u rukometu!

Autor Dragan Šutvić
Svesrpski kup u rukometu neće se igrati u planiranom terminu.

Odgođen Svesrpski kup Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Umjesto u septembru, rukometni Svesrpski kup igraće se tek krajem godine.

Istakao je ovo predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević, navodeći da je turnir u Nišu prolongiran na osnovu molbe Rukometnog saveza Srbije.

"Stigao je dopis u kojem su istakli da su zbog obaveza učešća u evropskim kupovima klubova učesnika Svesrpskog kupa morali da nam ponude drugi termin. Izbor je pao na 13. i 14. decembar i mi smo to prihvatili, uz napomenu da naši klubovi mogu da se pojačaju sa tri igrača kako bi bili ravnopravniji njihovim ekipama", rekao je Umičević.

Kada je riječ o rukometašima, na Svesrpskom kupu će nastupiti Vojvodina, Partizan, Leotar i Sloga, a kod rukometašica Crvena zvezda i Borac.

Podsjetimo, posljednji Svesrpski kup održan je u septembru prošle godine u Banjaluci, u dvorani Borik.

(mondo.ba)

Srbin iz Lijevca

Steta. Propade Kuvalji naciobalno orgijanje.

Srbin

Pod nazivom Svesrpski trpaju pare u dzep.Sramota srpskog roda

Besmisao

Kakav besmisao pa i u fudbalu bi Borac u 15 godina uzeo barem 2-3 svesrpska Kupa a u rukometu jedna takva veličina poput Borca ne može da osvoji ni jedan

