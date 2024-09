Vojvodina izborila OSMO finale Svesrpskog kupa i osvojila Superkup Srbije! Novosađani zakazali duel sa Borcem

Novosadski tim je u drugom polufinalu, koje se računalo i za Superkup Srbije, savladao crno-bijele. U sutrašnjem finalu, Vojvodina će od 20.15 ukrstiti koplja sa Borcem m:tel, koji je ranije tokom večeri savladao dobojsku Slogu.

Vojvodina je drugi finalista Svesrpskog kupa, te istovremeno i osvajač Superkupa Srbije!

Novosađani su u drugom polufinalnom duelu rukometne smotre u Banjaluci, koji se računao i za trofej pod okriljem Rukometnog saveza Srbije, trijumfovali nad Partizanom rezultatom i zakazali duel sa Borcem m:tel, koji je ranije tokom večeri stigao do pobjede u duelu sa dobojskom Slogom (27:26).

VOJVODINA - PARTIZAN 24:22

Početak meča je pripao Partizanu koji je brzo stigao do 2:0 golovima Crnoglavca, a onda nastavio u dobrom ritmu i poslije prvih 5 minuta vodio 4:1.

imala je Vojvodina sedmerac, ali smo umjesto smanjenja vođstva vidjeli smo crveni karton. Dobio ga je Vukašin Vorkapić pošto je prilikom postizanja gola pogodio golmana u glavu.

Crno-bijeli sa dobro raspoloženim novajlijom Crnoglavcem stigli su na plus tri, ali je Vojvodina na sredini poluvremena smanjila na 7:6 golom još jednog ljetošnjeg pojačanja, Mihe Kavčića.

Uprkos dobrim odbranama Saida, Vojvodina je u narednih pet minuta stigla do preokreta, zahvaljujući prije svega Petru Đorđiću koji je poslikje nešto više od 20 minuta stigao do učinka od pet golova, a Vojvodina do vođstva 9:8.

Poslije tajm auta Rojevića Vojvodina je odmakla na 10:8, ali je kapiten crno-bijelih Zečević brzo vratio na samo gol zaostatka.

Loše vijesti za Novosađane u samom,finišu prvog poluvremena nije bili samo izjednačenje Partizana na 10:10, već i povreda Stefana Dodića zbog koje je morao da napusti teren.

Za vođstvo Vojvodine nakon prvih 30 minuta pobrinuo se sjajni Đorđić svojim šestim golom.

Loše je beogradski tim ušao u nastavak meča.

Drugo poluvrijeme počelo je golom Milana Jovanovića za plus dva Vojvodine (12:10), dok je nakon neuspješnog napada Beograđana isti igrač odveo "lale" do prednosti od tri gola. Ahmed Sesa je svojim prvim pogotkom na meču na semaforu ispisao rezultat 14:10, pa je trener crno-bijelih bio primoran da traži minut odmora.

Prvi gol za Partizan u drugom poluvremenu postigao je iz sedmerca Miha Kotar, koji je na isti način zatresao mreži i u narednom beogradskom napadu. Imao je Partizan potom šansu da priđe na minus jedan, ali nakon što nije uspio u tome, Sesa je poslije kontranapada odveo Vojvodinu do 15:12.

U igru se potom ponovo uključio Jovanović svojim četvrtim golom, ali je na drugoj strani, takođe četvrtim golom, uzvratio Nikola Crnoglavac. Odmah zatim je ponovo nepogrešiv sa linije od sedam metara bio Kotar za minus jedan Partizana (16:15), poslije čega je Jovanović vratio prvaka Srbije na odstojanje od dva koraka.

Nastavila se igra gol za gol, pa je prvo pogodio Šotić za Partizan, a onda i Sesa za Vojvodinu (18:16), poslije čijeg je bola Luka Barjaktarović ponovo doveo crno-bijele na gol minusa.

Krenuo je Partizan u napad po "iks", ali je Trnavac šestom odbranom spriječio Crnoglavca da poentira, što je iskoristio Jovanović i u narednom ataku Vojvodine nastavio svoju seriju (19:17).

Petim golom Kotara, ponovo sa 7 metara, bilo je 19:18, a onda su uslijedila dva-tri minuta bez pogotka, što je svojim sedmim golom prekinuo Milan Jovanović za 20:18 Vojvodine.

Mladen Šotić je zatim bio precizan za 20:19, uzvratio je sjajnim golom Jovica Nikolić, da bi u 57. minutu Kotar svojim šestim pogotkom ponovo doveo Partizan na gol minusa.

Sjajni Milan Jovanović je na drugoj strani pogodio za 22:20, Ivan Mićić je poslije tajm-auta Partizana bio strijelac za 22:21, poslije čega je minut odmora zatražio strateg Vojvodine Boris Rojević.

Fenomenalnu seriju je na ulasku u posljednji minut nastavio Jovanović za 23:21, Crnoglavac je pola minuta prije kraja bio strijelac za 23:22, da bi u posljednjim sekundama Jovanović stavio tačku na i, jubilarnim desetim golom.

A upravo je Jovanović, na svečanoj ceremoniji dodjele medalja, proglašen za najboljeg igrača Superkupa Srbije!

VOJVODINA: Lučin, Vorkapić, Mileta, Vukovljak, Žoao Pedro, Trnavac (8 odbrana), Pušica, Rađenović, Nikolić 3, Dodić, Predović, Đorđić 6, Kavčić 1, Sesa 4, Puhouski, Jovanović 10. Trener: Boris Rojević.

PARTIZAN: Arsenić, Vasić 1, Crnoglavac 5, Šotić 4, Jović, Barjaktarović 2, Kotar 6, Zečević 3, Ratković, Mićić 1, Obradović, Popović, Peštić, Heidarirad (8 odbrana), Leovac, Anđelković. Trener: Đorđe Ćirković.

SVESRPSKI KUP (rukometaši)

2014. Teslić, Vojvodina – Derventa 31:19

2015. nije odigrano

2016. Novi Sad, Vojvodina – Borac m:tel 30:25

2017. Banjaluka, Vojvodina – Borac m.:tel 27:27 (31:30 poslije sedmeraca)

2018. nije odigrano

2019. Pale, Vojvodina – Borac m:tel 22:22 (25:24 poslije sedmeraca)

2020. nije odigrano

2021. Loznica, Vojvodina – Sloga 30:20

2022. Trebinje, Vojvodina – Leotar 28:24

2023. Lazarevac, Vojvodina – Borac m:tel 37:28

2024. Banjaluka, Borac m:tel – Vojvodina ???

SVESRPSKI KUP (rukometašice)

2021. Jagodina, Jagodina – Borac 28:28 (33:30 poslije produžetaka)

2022. Trebinje, Borac – Železničar Inđija 21:37

2023. Lazarevac, Jagodina – Borac 27:26

2024. Banjaluka, Borac – Crvena zvezda ???

