Klubovi iz Republike Srpske potvrdili učešće na "Svesrpskom kupu" u Nišu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometašice banjalučkog Borca, te rukometaši Leotara iz Trebinja i dobojske Sloge potvrdili su učešće na "Svesrpskom kupu", koji će se održati 3. i 4. februara tekuće godine u Nišu.

Svesrpski kup 9. po redu raspored Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Srećan sam što će naši klubovi nastupiti na devetom po redu Svesrpskom kupu za rukometaše, odnosno petom za rukometašice, čiji je ovog puta organizator Rukometni savez Srbije. Ubijeđen sam da će ovo biti istinski spektakl u niškoj dvorani 'Čair'i da će ljubitelji rukometa uživati u dobrim utakmicama. Ono u što sam sasvim siguran, a to je, da će pobijediti rukomet", rekao je između ostalog Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske.

Iz Rukometnog saveza Srbije u međuvremenu su obavijestili kancelariju Rukometnog saveza Republike Srpske o protokolu održavanja "Svesrpskog kupa" u Nišu.

Prvo polufinale na rasporedu je 3. februara u 15.30 časova kada će se sastati: Leotar (Trebinje) – Sloga (Doboj).

Nakon toga (početak u 18 časova) uslijediće drugo polufinale u kojem su akteri Partizan AdmiralBet (Beograd) i Vojvodina (Novi Sad) i ovo će ujedno biti meč za Superkup Srbije.

Dan kasnije (4. februar) prvo će biti odigrano finale "Svesrpskog kupa" za rukometašice između Crvene zvezde iz Beograda i banjalučkog Borca (15.30 časova).

Finalni okršaj kod rukometaša zakazan je za 18 časova. Naziv najbolje ekipe brane rukometaši Vojvodine (dosad jedini osvajači), odnosno rukometašice Crvene zvezde.

(MONDO)

Tagovi

Rukomet Svesrpski kup

