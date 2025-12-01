logo
"Rukomet nam umire, možda i bolje da se ugasi": Dramatičan apel srpske legende

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Treneri RK Vojvodina i RK Vranje, Vladan i Nedeljko Matić, uputili apel i ukazali na teško stanje klubova u prvenstvu Srbije

Vladan i Nedeljko Matić dramatičan apel Izvor: Youtube/ARKUS liga

Treneri rukometaša Vojvodine i Vranja 1957, Vladan i Nedeljko Matić, govorili su posle međusobne utakmice svojih timova o teškoj situaciji u kojoj se nalazi njihov sport.

"Umire nam sport, od Crvenke, Proletera (koji se gasi), čujem da su i ovdje velika dugovanja, kod nas ima velikih problema i to neće niko da krije. Možda i cijela liga ima finansijske probleme, možda ih nemaju Partizan, Pančevo, ne znam, ali slivaju se milijarde i milioni u druge sportove, košarku i fudbal. Na male sportove se ne obraća pažnja. Stvarno ne znam šta da kažem, mislim da ćemo umrijeti, razočaran sam kao sportski radnik i teško mi je da kažem. I mojim igračima i Vranju su misli na drugim stranama, da li ćemo uopšte postojati, možda bolje da ne postojimo pa da se razilazimo nego da pričamo o nekim rezultatima, igri, stvaranju igrača, ja to ne vidim", rekao je Matić.

Izvor: VM/© MN press, all rights reserved

Govorio je i trener Vranja Nedeljko Matić, bivši šef struke Crvene zvezde priznavši da njegovi igrači treniraju u hladnoj dvorani.

"Prvo, da čestitam ekipi Vojvodine na više nego zasluženoj pobjedi, bilo je ovo kao kada Fića naleti na Ferari (konačan rezultat 31:44). Slažem se sa Vladanom, da nam rukomet umire, da fudbal i košarka nose sve pare, da mi kao i oni imamo problema, jako se dobro zna. Mučimo se, treniramo u hladnoj sali, pokušavam da motivišem momke i da im sačuvam zdravlje", rekao je Nedeljko Matić.

"Najvažnije je da su svi završili zdravo, kako treba. Treniraćemo iako je hladno, dogovorili smo se tako, treniraćemo sa kapama, rukavicama, ali to nigdje ne vodi", dodao je Nedeljko Matić.



