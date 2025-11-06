"Ovo je nakvalitetnije što Srbija ima da pruži": Partizan spreman da sruši Vojvodinu sa vrha

Rukometaši Partizana i Vojvodine odigraće derbi kola Arkus lige u petak od 20 časova.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana u petak od 20:15 dočekuju ekipu Vojvodine koja je u ovom trenutku lider tabele Arkus lige u derbiju kola. Novosađani su jedini sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku prvenstva, dok crno-bijeli imaju jedan poraz.

Iako trener Đorđe Ćirković u najavi utakmice ističe da prvi susret sa Vojvodinom nije presudan u borbi za titulu, velika je motivacija i želja da se na Banjici upiše pobjeda protiv najvećeg rivala.

"Očekuje nas važan meč, ali smatram da nije odlučujući u borbi za konačan plasman. U ovom trenutku je više stvar prestiža i ekipa koja dobije taj meč biće u boljem raspoloženju za naredne utakmice. U plej-ofu će se sve rešavati. Nama su u ovom mjeseci presudni mečevi u Evropi, jer ćemo do 25. novembra i duela sa Nekseom na Banjici znati svoju sudbinu, da li prolazimo dalje ili je za nas učešće u Evropi ove godine završeno. Protiv Šamota smo ušli u taj zahtjevan ritam, gdje ćemo za mjesec dana odigrati 11 utakmica. Dobro je to što u Aranđelovcu nijedan igrač nije bio na terenu duže od 25 minuta. Baš je idealno prošlo to gostovanje i bilo bi dobro da tako bude i u predstojećim prvenstvenim utakmicama. Pojačavaju se šanse da sačuvamo roster do 15. decembra", istakao je šef stručnog štaba.

Kao neko ko dugi niz godina u crno-bijelom dresu bije bitke sa Novosađanima, Ivan Mićić uvijek je posebno motivisan protiv velikog rivala.

"Prvi duel Partizana i Vojvodine ove sezone je sigurno nešto najkvalitetnije što srpski rukomet može da pruži. Nakon te EHF pauze i mi i oni odigrali smo po jednu utamicu. Ući ćemo maksimalno motivisani. Ulog je veliki, imamo prednost domaćeg terena i potrudićemo se da to iskoristimo na najbolji mogući način. Preostalo vrijeme do utakmice ćemo raditi na tome da se što bolje pripremimo i da pokušamo da osvojimo dva boda.