logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je nakvalitetnije što Srbija ima da pruži": Partizan spreman da sruši Vojvodinu sa vrha

"Ovo je nakvalitetnije što Srbija ima da pruži": Partizan spreman da sruši Vojvodinu sa vrha

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rukometaši Partizana i Vojvodine odigraće derbi kola Arkus lige u petak od 20 časova.

Partizan Vojvodina rukomet najava Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana u petak od 20:15 dočekuju ekipu Vojvodine koja je u ovom trenutku lider tabele Arkus lige u derbiju kola. Novosađani su jedini sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku prvenstva, dok crno-bijeli imaju jedan poraz.

Iako trener Đorđe Ćirković u najavi utakmice ističe da prvi susret sa Vojvodinom nije presudan u borbi za titulu, velika je motivacija i želja da se na Banjici upiše pobjeda protiv najvećeg rivala.

"Očekuje nas važan meč, ali smatram da nije odlučujući u borbi za konačan plasman. U ovom trenutku je više stvar prestiža i ekipa koja dobije taj meč biće u boljem raspoloženju za naredne utakmice. U plej-ofu će se sve rešavati. Nama su u ovom mjeseci presudni mečevi u Evropi, jer ćemo do 25. novembra i duela sa Nekseom na Banjici znati svoju sudbinu, da li prolazimo dalje ili je za nas učešće u Evropi ove godine završeno. Protiv Šamota smo ušli u taj zahtjevan ritam, gdje ćemo za mjesec dana odigrati 11 utakmica. Dobro je to što u Aranđelovcu nijedan igrač nije bio na terenu duže od 25 minuta. Baš je idealno prošlo to gostovanje i bilo bi dobro da tako bude i u predstojećim prvenstvenim utakmicama. Pojačavaju se šanse da sačuvamo roster do 15. decembra", istakao je šef stručnog štaba.

Izvor: MN PRESS

Kao neko ko dugi niz godina u crno-bijelom dresu bije bitke sa Novosađanima, Ivan Mićić uvijek je posebno motivisan protiv velikog rivala.

"Prvi duel Partizana i Vojvodine ove sezone je sigurno nešto najkvalitetnije što srpski rukomet može da pruži. Nakon te EHF pauze i mi i oni odigrali smo po jednu utamicu. Ući ćemo maksimalno motivisani. Ulog je veliki, imamo prednost domaćeg terena i potrudićemo se da to iskoristimo na najbolji mogući način. Preostalo vrijeme do utakmice ćemo raditi na tome da se što bolje pripremimo i da pokušamo da osvojimo dva boda.

Možda će vas zanimati

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Rukomet RK Partizan RK Vojvodina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC