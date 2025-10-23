Rukometaši Partizana savladali su Kadeten i tako ostali u igri za plasman u drugu fazu Lige Evrope.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana zabilježili su prvu pobjedu u grupnoj fazi Lige Evrope savladavši švajcarski Kadeten rezultatom 29:26 (15:11). Ostaje žal što je utakmica puna atraktivnih golova i poteza odigrana pred praznim tribinama, ali su crno-bijeli uprkos tome pokazali srce šampiona i osvojili prva dva boda u Grupi H.

Crnoglavac je sa dva pogotka na startu najavio još jedno fantastično golgetersko veče, a Trnavac u uvodnim minutima upisao prvu odbranu. Stanković je bio precizan za 3:1, ali su gosti u 13. minutu poravnali rezultat – 5:5. Imao je Partizan i raspoložene srednje bekove u prvom poluvremenu – Kotar i Popović su zadavali muke prvaku Švajcarske, a Ivanov je u 22. minutu zavrtio odbranu gostiju za 10:7. Pogađali su crno-bijeli i u situacijama kada su imali igrača manje, a u finišu prvog poluvremena, nakon što se razbranio Trnavac, srpski tim je stekao četiri gola prednosti – 13:9. Pokušao je Kadeten da smanji razliku do odlaska na pauzu, ali je Anđelković iz sedmerca samouvjereno potvrdio plus četiri – 15:11.

Vidi opis Partizan došao do prve pobjede u Evropi: San o Top 16 Lige Evrope je živ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Strpljivo su Švajcarci čekali grešku domaćeg tima na startu druge dionice, ukrali loptu i iz kontre smanjili zaostatak – 15:12. Mnogo tehničkih grešaka vidjeli smo na obje strane, ali su crno-bijeli uspjeli da zadrže, a potom i da povećaju prednost cepelinom Stankovića za Iliea i novim pogotkom Crnoglavca – 18:12. Fantastičan je na golu bio Trnavac, koji je upisao 10 odbrana i u ključnim trenucima sačuvao mrežu šampiona Srbije, a Mićić je nastavio da zadaje muke gostima na crti. Smanjio je Kadeten razliku u završnici i tokom posljednjih pet minuta presingom prišao na 26:24. Izdržali su izabranici Đorđa Ćirkovića pritisak Švajcaraca, a Crnoglavac pogodio za konačnih 29:26.

Najefikasniji u crno-bijelom taboru bio je Nikola Crnoglavac sa 11 golova (4 iz sedmerca), a po četiri su postigli Miha Kotar i Veljko Popović. U dresu Kadetena izdvojili su se Lukas Majster i Odin Rikhardson sa po šest pogodaka.

Nakon ubjedljivog poraza od Neksea u prvom kolu Partizan se sada vratio u igru, an naredni duel u Evropi crno-bijeli igraju na domaćem terenu 11. novembra sa Ademar Leonom. U grupi K Nekse ima tri boda, Kadeten i Partizan po dva, a Ademar Leon bod.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!