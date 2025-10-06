Na startu nove sezone sjajno se rukometnoj publici predstavio mladi Andrej Petrić. Izdanak sjajne rukometne porodice je poslije vječitog derbija u kome je dao 11 golova Partizanu pričao za MONDO.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pružila odličan otpor Partizanu u prvom ovogodišnjem "vječitom derbiju" u rukometu. U meču u kome su ih svi otpisali rukometaši Žikice Milosavljevića su se držali dobro prvih 25 minuta, pa i u drugom poluvremenu uspjeli da naprave neke probleme rivalu.

Ubedljivo najbolji bio je mladi 20-godišnji bek Andrej Petrić. Nakon četiri gola protiv Metaloplastike sada je dao 11, a ako vam prezime zvuči poznato - u pravu ste.

Vidi opis Mama, tata i brat igrali za Zvezdu, a Andrej dao 11 golova Partizanu: "Pitam za savjete i radim da budem bolji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

On je četvrti iz svoje porodice koji je zaigrao u crveno-bijelom. Za sada je tata Vladimir Beli Petrić i dalje najveće ime. Osvajač bronze sa Svjetskog prvenstva u Egiptu 1999. sa selekcijom Jugoslavije, te tri rpvenstva i dva kupa sa Crvenom zvezdom sada je vidio ne samo da se oženio Mirjanom, nekadašnjom golmankom Zvezde, već je i vidio dva sina u dresu crveno-bijelih.

Vaspitan šampionski, odmah je Andrej istakao da njegovih 11 golova ne znače puno kada se izgubi, kao i da ekipa mora da se digne što prije za naredne mečeve.

"Zanemario bih svoju partiju, iskreno mislim da je rukomet kolektivna igra i ne bih ovo mogao bez pomoći saigrača. Što se tiče same utakmice vratili smo se poslije utakmice u Leskovcu. Malo smo se podigli i mislim da nam ostaje da treniramo dalje", rekao je za MONDO poslije meča Andrej Petrić.

Pogledajte 02:40 Andrej Petrić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Trener ga nahvalio i upozorio

"Rekao sam i prije derbija da neko uvijek zablista. Ovog puta je to bio Andrej. Mi moramo da istrpimo takvog igrača. On mora da radi još bolje, da ne blista samo na derbiju nego na svim utakmicama", rekao je trener crveno-bijelih, i sam nekada trofejni rukometaš Žikica Milosavljević.

Andrej je i praktično cijelog života u Crvenoj zvezdi, a ove sezone smo ga na startu zatekli mnogo boljeg nego prošle. Nije odmarao, radio je između dvije takmičarske godine.

"Dugo je leto bilo, radilo se preko ljeta. Fizikalije - trening, trening, trening i to je to", istakao je on i naglasio da Zvezdu tek sada čekaju najveći izazovi: "Sljedeće kolo je Kikinda i moramo da pobijedimo tamo. Dajemo 100 odsto, treniramo i vidjećemo šta će biti."

Ko su Petrići?

Izvor: MN PRESS

Vladimira Belog Petrića svi dobro znaju, a on se zapravo sa suprugom Marijom i upoznao na treninzima Crvene zvezde. Njihov stariji sin Stefan Petrić je počeo u Crvenoj zvezdi, prešao u redove Partizana, a poslije Porta i Vardara potpisao je za Ohrid gdje igra za Borisa Rojevića.

"Jeste, i mama je branila za Zvezdu. Ja sam četvrti i posljednji izgleda. Trudim se da ispunim očekivanja i nastavim porodičnu tradiciju. Što se tiče savjeta, kako kad. kad ih pitam daju mi savjete, kada ćutim ne kažu ništa. Ali tražim savjete od njih jer sam još uvijek mlad i potrebno mi je to. Trudim se da popravim stvari u igri i da učim od njih", istakao je Andrej Petrić.

Šta čeka Crvenu zvezdu?

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u prva četiri kola savladala Radnički na svom terenu, a sada je 10. na tabeli iznad Kikinde i Proletera koji su bez bodova. Jugović, Šamot i Vranje imaju dva boda kao i crveno-bijeli i gostovanje u Kikindi 13. oktobra je ključno. Ipak, sa 11 golova Partizanu veliki vjetar u leđa ima Andrej Petrić.

"Slažem se, mislim da je to bitno pogotovo kod mladih igrača. Znamo da je samopouzdanje najveći problem - jedna utakmica gore, jedna dole. Daću sve od sebe da ovako nastavim i daću sve od sebe da budem još bolji", rekao je za kraj za MONDO Andrej Petrić.

Crveno-bijeli poslije Kikinde gostuju Dinamu, a onda u mečevima sa Vranjem, Proleterom, Jugovićem i Šamotom traže formu koja bi mogla da ih digne do sredine tabele. A kako stvari stoje uz iskusne Obradovića i Andrejevića mogla bi Crvena zvezda i ove godine kao lidera imati - Petrića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!