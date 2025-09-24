"Odbacujemo i osuđujemo lažnu prijavu na račun direktora": Vojvodina se hitno oglasila zbog optužbi za napad

Vojvodina se oglasila povodom spekulacija o tome da je Darko Jevtić napao sudiju.

Izvor: Printscreen/YouTube/BALKAN HANDBALL - Najbolji rukomet dolazi odavde

Poznati rukometni sudija Ivan Mošorinski je iznio ozbiljne optužbe na račun direktora Vojvodine Darka Jevtića. Tvrdi da ga je on fizički napao na utakmici Super B lige između Vrbasa i Slavije i da se sve dogodilo u nedjelju u "Slanoj Bari". Iz novosadskog kluba tvrde da je sve to izmišljotina i da ništa od toga nije tačno.

Saopštenje Vojvodine prenosimo u cijelosti:

"Rukometni klub Vojvodina sa ogorčenjem odbacuje i najoštrije osuđuje lažnu prijavu povodom događaja ispred hale 'Slana bara' u kojem je, osim našeg direktora Darka Jevtića, učestvovalo jedno lice koje je trajno izuzeto iz evropskog rukometa i čije je ime postalo sinonim za prevaru i narušavanje integriteta sporta.

Direktor RK Vojvodina jasno ističe i ne negira da je ispred hale 'Slana bara' došlo do verbalne rasprave, ali nikakvog fizičkog kontakta nije bilo. Tvrdnje o 'udarcima i davljenju' potpuno su besmislene i neistinite, jer je Mošorinski, koji je utakmici prisustvovao kao gledalac, bez ikakvih smetnji odgledao utakmicu do kraja na tribinama, a zatim se odvezao motorom, bez ikakvih povreda i tegoba.

Posebno je zlonamjerna tvrdnja da se sve dešavalo u prisustvu supruge direktora, a istina je da je ispred hale bilo vise od 20 ljudi, svedoka događaja. Javnost mora biti upoznata sa činjenicom da Mošorinski nije sudija u pravom smislu te reci, već

diskreditovani i doživotno izuzet arbitar, udaljen iz evropskog rukometa zbog teških povreda kodeksa ponašanja koji vaze u EHF. Takva osoba nema ni moralni ni profesionalni kredibilitet da iznosi optužbe na račun bilo koga, a posebno ne na račun čelnika jednog od najtrofejnijih klubova u Srbiji.

Direktor je svoju izjavu u policiji dao bez prisustva svog advokata, potpuno mirno, savjesno, časno i pošteno, jer zna da nije učinio nikakvo ni prekršajno ni krivično djelo i naravno uvijek će se odazvati pozivu svih državnih organa, uvjeren da će se dokazati istina. Smatramo da je cilj prijave još jedan pokušaj da se planskim podmetanjima uruši ugled našeg kluba i destabilizuje sportska javnost, sto neće uspjeti.

Naglašavamo da je hala 'Slana bara' hram sporta, simbol rukometne veličine Novog Sada i Srbije. Nakon svega sto je pomenuti sudija činio i učinio srpskom rukometu i rukometnom klubu Vojvodina, jasno je da aplauz od kluba niti od sportske javnosti u Novom Sadu vise nikada ne može očekivati. Rukometni klub Vojvodina nastaviće da svoj ugled i vrijednosti brani na terenu, sportskim rezultatima i pobedama, dok će protiv širenja neistina i kleveta preduzimati sve raspoložive pravne korake", zaključuje se u saopštenju.