"Sa dvije ruke me uhvatio oko vrata": Sudija optužio Darka Jevtića da ga je fizički napao i vrijeđao

Rukometni sudija Ivan Mošorinski se oglasio poslije navodnog napada Darka Jevtića.

Izvor: Youtube/BALKAN HANDBALL - Najbolji rukomet dolazi odavde

Rukometni sudija Ivan Mošorinski optužio je direktora RK Vojvodina Darka Jevtića da ga je fizički napao na utakmici Super B lige između Vrbasa i Slavije. Sve se odigralo u nedjelju na Slanoj bari, zbog čega se oglasila i Zajednica sudija i tražila hitnu istragu, dok je sada i Ivan Mošorinski otkrio šta se dogodilo.

"U nedjelju sam gledao utakmicu između Slavije i Vrbasa na Slanoj bari. Na poluvremenu sam se sa kolegama, kojima sam i mentor, uputio ka izlazu iz hale, a u holu me, gdje se nalazilo desetak ljudi, uglavnom iz uprave Vojvodine i gledaoci, iznenada sa strane i neočekivano napao direktor Vojvodine Darko Jevtić", rekao je Ivan Mošorinski za "Sportski žurnal".

"Uz prisustvo njegove supruge Tatjane Ječmenice, Jevtić me obuhvatio sa dvije ruke oko vrata i počeo da me vuče po holu hale. Usput me ugurao u pomoćnu prostoriju gdje nije bilo nikoga i tada je izgovarao pogrdne riječi poput 'lopove', 'dva miliona ste mi ukrali', 'mislio si da možeš da dođeš ovdje tek tako'... Nastavio je sa prijetnjama, zakačio po gornjoj usni i rekao da neću živ izaći iz hale."

Kako je istakao, Mošorinski nije iznenađen ovakvim ponašanjem Darka Jevtića jer kaže da su ga ranije prijavljivala i neka druga službena lica, tako da je i on pozvao policiju.

"Ispred hale je nastavio da prijeti i ja sam rekao da ću ga prijaviti, što sam i učinio. Prijavio sam ga u policiji i otišao u bolnicu, pošto sam osjetio jake bolove u vratu i vrtoglavicu. Kasnije sam obaviješten od strane MUP-a da su poslije moje izjave prekvalifikovali djelo u krivično", naveo je Mošorinski.