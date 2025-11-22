Kraj evropske sezone za Vojvodinu poslije penala: Veliki udarac za srpski rukomet

Rukometaši Vojvodine neće dočekati proljeće u Evropi

Vojvodina neće nastaviti evropsku sezonu. Poslije ranijeg ispadanja Metaloplastike i Dinama iz Pančeva, vicešampion Srbije eliminisan je i iz EHF Evropskog kupa, najniže rangiranog evropskog takmičenja. U revanšu šesnaestine finala u Celju, ekipa Vojvodine poražena je 37:32 nakon jedanaesterca, odnosno 34:32, istim rezultatom kao što su slavili u prvom meču u Novom Sadu.

O putniku u osminu finala odlučivali su penali, a Celjani su bili precizniji, pogodivši sva tri sedmerca, dok su Novosađani promašili sve tri prilike. Vojvodina je tokom meča nekoliko puta smanjivala zaostatak i bila u prilici da izjednači, a Stefan Dodić i Vukašin Vorkapić predvodili su napad sa po sedam golova. Ipak, raspoloženi slovenački igrači, predvođeni Aljušom Anžičem i Mai Margučem, obezbijedili su prolaz domaćinu.

Tako se srpski rukometni timovi povlače iz EHF Evropskog kupa, a jedini preostali predstavnik na međunarodnoj sceni je Partizan. Koliki je ovo udarac za srpski rukomet, a posebno za Vojvodinu govori i činjenica da je novosadski tim prije dvije sezone igrao Top 16 fazu Lige Evrope, a prije dvije i po godine uspjela i da osvoji ovo takmičenje, dok sada neće dočekati proljeće u Evropi. Kod dama u Evropi ostale samo rukometašice Bora u osmini finala Kupa EHF.