Konjuh u osmini finala EHF Evropskog Kupa!

Tim iz Živinica odbranio prednost iz prvog meča u Italiji i prošao među 16 najboljih ekipa.

Izvor: Promo/RK Konjuh

Rukometaši EHF plasirali su se u osminu finala EHF Evropskog kupa!

Nakon što je ekipa iz Živinica slavila u prvom meču protiv Rajmond Sasarija sa ubjedljivih 36:28 ovu prednost Konjuh je „odbranio“ u revanšu i remijem 28:28 izborio plasman među 16 najboljih.

Golovima Živanova, Dautova i Čajića odmah je Konjuh poveo 3:0, a onda tu prednost održavao tokom većeg dijela prvog poluvremena. Uspjeli su Italijani da stignu do egala, izjendačili su na 9:9, bilo je i 12:12, da bi se Čajić potrudio da domaći ipak odu na odmor sa prednošću – 13:12.

I u nastavku Konjuh je kontrolisao utakmicu sve do deset minuta prije kraja kada je Oktav Tuvri izjednačio na 24:24, da bi upravo njegovim pogotkom Rajmond Sasari u posljednjim minutama stigao i do prvog vođstva – 26:25.

Nije to mnogo značilo Italijanima koji nisu imali dovoljno vremena, ali ni snage za nekakvu ubjedljiviju pobjedu, Konjuh je uspio da rutinski privede utakmicu do konačnih 28:28.

Dušan Živanov bio je njefikasniji u pobjedničkoj ekipi sa pet golova, Renato Čajić i Kemal Hamzić postigli su po četiri. Kod Rajmond Sasarija osam golova postigao je Ronan Aleksandre Rene Konte, a Raul Bargeli je postigao šest, uz stoprocentan učinak.