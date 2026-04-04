Vojvodina se popela na vrh tabele: U Novom Sadu sanjaju da preotmu titulu šampiona Srbije

Rukometaši Vojvodine su na diobi prvog mjesta na tabeli Arkus lige poslije pobjede nad Partizanom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Rukometaši Vojvodine će dočekati kraj regularnog dijela Arkus lige na diobi prvog mjesta! Ko se tome nadao nakon mnogih problema u klubu tokom ove sezone, odlaska najboljih igrača poput Stefana Dodića i Vukašina Vorkapića?

Sada je tim Vladana Matića dva kola prije kraja regularnog dijela na jednakom broju bodova sa Partizanom poslije pobjede 27:25 (15:11) u međusobnom duelu na Slanoj Bari.

Najefikasniji u pobedničkom timu sa 11 golova iz 11 pokušaja bio je Marko Srdanović, dok je drugi na lčisti sa četiri gola bio Juga Enomoto. Kod crno-bijelih po pet golova dali su Nikola Crnoglavac, Veljko Popović i Ivan Mićić, a Lazar Anđelković je pogodio četiri puta.







Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!