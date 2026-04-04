Vojvodina se popela na vrh tabele: U Novom Sadu sanjaju da preotmu titulu šampiona Srbije

Rukometaši Vojvodine su na diobi prvog mjesta na tabeli Arkus lige poslije pobjede nad Partizanom.
Rukometaši Vojvodine će dočekati kraj regularnog dijela Arkus lige na diobi prvog mjesta! Ko se tome nadao nakon mnogih problema u klubu tokom ove sezone, odlaska najboljih igrača poput Stefana Dodića i Vukašina Vorkapića?
Sada je tim Vladana Matića dva kola prije kraja regularnog dijela na jednakom broju bodova sa Partizanom poslije pobjede 27:25 (15:11) u međusobnom duelu na Slanoj Bari.
Najefikasniji u pobedničkom timu sa 11 golova iz 11 pokušaja bio je Marko Srdanović, dok je drugi na lčisti sa četiri gola bio Juga Enomoto. Kod crno-bijelih po pet golova dali su Nikola Crnoglavac, Veljko Popović i Ivan Mićić, a Lazar Anđelković je pogodio četiri puta.
