Partizan doveo novo pojačanje iz Lige šampiona

Novo pojačanje kluba pokazuje da rukometni klub Partizan ima za cilj da napravi veliki evropski rezultat.

Izvor: MICHAL TRZPI / Zuma Press / Profimedia

Rukometni klub Partizan ima namjeru da u narednim godinama bude najbolji klub u Srbiji, ali i da srpskom rukometu donosi velike evropske uspjehe. U prilog tome ide i aktuelno formiranje tima, pošto crno-bijeli sa Banjice "bacaju bombe" o igračkom kadru za narednu takmičarsku godinu.

Dres Partizana u narednoj godini nosiće izraelski rukometaš Joav Lumbroso koji već ima iskustvo igranja u Ligi šampiona! Zbog svojih kvaliteta i iskustva koje je sticao na najvećoj sceni, Izraelac bi trebalo da bude lider crno-bijelog tima u narednoj godini.

"Da naš klub želi da bude konkurentan i u evropskim okvirima, potvrđuju dosadašnji potpisi. Izraelski srednji bek je ove sezone u Ligi šampiona postigao 29 golova u dresu Dinama iz Bukurešta, a prethodno je branio boje njemačkog Ajzenaha, portugalske Benfike, francuskog Limoža i izraelskog Makabi Rehovota. Ugovor je potpisan na dvije godine", navodi se u objavi Partizana.

Lumbroso bi trebalo da bude jedno od najvećih pojačanja Partizana, koji nekoliko nedelja pre završetka tekuće sezone već ima praktično formiran tim za narednu. Crno-bijeli se spremaju za izazove na međunarodnoj sceni, pošto nakon velikih uspjeha na domaćoj sceni imaju namjeru da naprave značaj iskorak u Evropi!

"Uzbuđen sam i ponosan što novo poglavlje u svojoj karijeri započinjem u dresu Partizana, kluba sa sjajnom istorijom i istinskim pobjedničkim mentalitetom. Vizija crno-bijelih za naredni period je jasna - visoke ambicije, snažna motivacija i cilj da se bude među najboljima u Evropi. Vidim sebe kao dio toga. Radujem se što ću biti dio tima koji trenira jako svakog dana i konstantno se unapređuje. Uzbuđen sam jer ću imati priliku da radim sa Raulom Gonzalesom, jednim od najboljih trenera na svijetu i nadam se da ću doprinijeti novim uspjesima kluba. Partizan ima sjajne navijače, koji prave razliku kad god su na tribinama, i jedva čekam da osjetim tu atmosferu na utakmicama. Siguran sam da uz njihovu podršku možemo da postignemo odlične rezultate i velike uspjehe", istakao je rukometaš nakon dogovorene saradnje sa trenutno najboljim srpskim klubom.

Prije njega već su predstavljeni Ilija Abutović (Pelister), Miloš Kos (Erlangen), Brana Mirković (Metaloplastika), Tobijas Vagner (Limož) i Migel Sančez Migaljon (Benfika). Ugovore za narednu sezonu imaju još i golman Andrej Trnavac, lijevi bek Simo Šijan, pivotmen Petar Ivanić i desno krilo Lazar Anđelković, dok su saradnju sa Partizanom nedavno produžili kapiten Mladen Šotić i pivotmen Ivan Mićić. Mjesta u timu zagarantovana su i za bekove Nikolu Crnoglavca i ruskog internacionalca Sergeja Ivanova.

Ko odlazi iz Partizana?

Partizan se veoma ozbiljno priprema za narednu sezonu, a pored brojnih dolazaka na Banjicu biće i mnogo odlazaka iz kluba. Već sada se zna da su neki igrači pronašli ugovore za narednu sezonu, dok će neki tražiti angažman tek nakon što završe sa obavezama u crno-bijelom taboru.

Iz Partizana odlaze Veljko Popović (Balatonfiredi), Nikola Zečević (Ohrid), Miha Kotar (Eurofarm Pelister), Rumuni Liviu Kaba i Gabrijel Ilie (obojica Konstanca), a nove klubove tražiće i golman Nikola Zorić, lijevo krilo Marko Nikolić, desno krilo Strahinja Stanković i pivotmen Vladimir Jevtić.

Bonus video:

Pogledajte 00:16 Večiti derbi u rukometu Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)