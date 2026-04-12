Partizan godinama nije imao ovakav tim: Strašna pojačanja na Banjici i to nije sve

RK Partizan ima velike ambicije za narednu sezonu i sa novim trenerom Raulom Gonzalesom, kao i pojačanjima, dogovorena su i produženja ugovora najvažnijih igrača.

RK Partizan sprema se da zatrese evropski rukomet i za narednu sezonu spremio je strašan tim. Znamo da će Raul Gonzales od jula biti novi trener Partizana, a sa njim su do sada promovisana četiri pojačanja: Ilija Abutović (Pelister), Miloš Kos (Erlangen), Tobijas Vagner (Limož) i Migel Sančez Migaljon (Benfika).

I to nije kraj. Partizan je odlučio da zadrži i svoje najbolje starosjedioce, tako da na mjestu desnog beka neće biti promena. Tu su Nikola Crnoglavac koji ima ugovor na još jednu sezonu, odnosno ugovor je produžio sada i Sergej Ivanov, Rus iz CSKA.

Ruski reprezentativac je i zvanično potpisao produženje sa crno-bijelima na još godinu dana, pošto su na Banjici bili više nego zadovoljni njegovim partijama ove sezone. Uglavnom je bio "džoker" kod trenera Đorđa Ćirkovića, mijenjao je najboljeg strijelca Crnoglavca, ali 104 pogotka su više nego korektan učinak.

Uporedo sa dovođenjem zvučnih pojačanja, crno-bijeli su produžili ugovor sa trećim rukometašem iz aktuelnog sastava. Prije Ivanova, kapiten Mladen Šotić je produžio saradnju do 2028. godine, a pivotmen Ivan Mićić do 2027. godine, dok je takođe važno naglasiti da će se na mjestu desnog beka priključiti i Brana Mirković iz Metaloplastike.

Osim njih, ugovore imaju i golman Andrej Trnavac, lijevi bek Simo Šijan, pivotmen Petar Ivanić i desno krilo Lazar Anđelković.

Osvajač tri trofeja u 2026. godini, koji je blizu "pol" pozicije pred plej-of domaćeg šampionata, traži takođe još jednog golmana i nemojte se iznenaditi ako bude još atraktivnih pojačanja jer su ambicije još porasle.

Iz Partizana odlaze Veljko Popović (Balatonfiredi), Nikola Zečević (Ohrid), Miha Kotar (Eurofarm Pelister), Rumuni Liviu Kaba i Gabrijel Ilie (obojica Konstanca), a nove klubove tražiće i golman Nikola Zorić, levo krilo Marko Nikolić, desno krilo Strahinja Stanković i pivotmen Vladimir Jevtić.

