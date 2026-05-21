logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos u Premijer ligi zbog titule Aston Vile: Cijela država navija da izgube, sa dobrim razlogom

Haos u Premijer ligi zbog titule Aston Vile: Cijela država navija da izgube, sa dobrim razlogom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ako Aston Vila izgubi, što svi u Engleskoj žele, Bornmut ili Brajton idu u Ligu šampiona.

Šestoplasirani tim Premijer lige bi mogao u Ligu šampiona Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Aston Vila je pobijedila Frajburg 3:0 u finalu Lige Evrope i tako izborila plasman u Ligu šampiona, a tako je tim Unaija Emerija došao u dosta čudnu situaciju kada je domaće prvenstvo u pitanju. Engleska će navijati za njihov poraz u posljednjem kolu Premijer lige.

Razlog tome je to što će Premijer liga u tom slučaju imati šest klubova u elitnom takmičenju naredne sezone. Engleska ima pet garantovanih mjesta, a uz to je Vila sada obezbijedila mjesto u Ligi šampiona pobedom u finalu Lige Evrope. To mjesto je zasebno i ne zavisi od ligaškog učinka, tako da ako Aston Vila bude šesta u prvenstvu neće ići u Ligu Evrope i jednostavno Engleska neće imati predstavnika u LE.

Ipak računica nije jednostavna. Aston Vila trenutno zauzima četvrto mjesto na tabeli i sada je potrebno da izgube od Mančester sitija u posljednjem kolu na oproštaju Pepa Gvardiole. Uz to je potrebno da Liverpul pobijedi Brentford. Tada bi Aston Vila bila peta, a zbog dodatnog mjesta u Evropi koje je Premijer liga dobila dobrim igrama u Evropi ove godine bi se prenijelo na Bornmut.

Ukoliko Aston Vila ostane četvrta Sporting bi mogao direktno u Ligu šampiona, dok bi Bode Glimt i Olimpijakos preskočili jedno kolo kvalifikacija. 

Unai Emeri - neprevaziđen

Unaj Emeri je još jednom osvojio Ligu Evrope. Nekadašnji vezista Real Sosijedada, Toleda, Rasing Ferola, Leganjesa i Lorke osvojio je svoju petu titulu u Ligi Evrope. Tri je osvojio sa Seviljom, po jednu sa Viljarealom i Aston Vilom, a sa Arsenalom je došao do finala. Zapravo je od 31 put kada se našao u nokaut fazi ili finalu Lige Evrope izgubio samo to jedno finale sa Arsenalom u kome Čelsi pobijedio 4:1. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Engleska fudbal Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC