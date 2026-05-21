Haos u Premijer ligi zbog titule Aston Vile: Cijela država navija da izgube, sa dobrim razlogom

Ako Aston Vila izgubi, što svi u Engleskoj žele, Bornmut ili Brajton idu u Ligu šampiona.

Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Aston Vila je pobijedila Frajburg 3:0 u finalu Lige Evrope i tako izborila plasman u Ligu šampiona, a tako je tim Unaija Emerija došao u dosta čudnu situaciju kada je domaće prvenstvo u pitanju. Engleska će navijati za njihov poraz u posljednjem kolu Premijer lige.

Razlog tome je to što će Premijer liga u tom slučaju imati šest klubova u elitnom takmičenju naredne sezone. Engleska ima pet garantovanih mjesta, a uz to je Vila sada obezbijedila mjesto u Ligi šampiona pobedom u finalu Lige Evrope. To mjesto je zasebno i ne zavisi od ligaškog učinka, tako da ako Aston Vila bude šesta u prvenstvu neće ići u Ligu Evrope i jednostavno Engleska neće imati predstavnika u LE.

Ipak računica nije jednostavna. Aston Vila trenutno zauzima četvrto mjesto na tabeli i sada je potrebno da izgube od Mančester sitija u posljednjem kolu na oproštaju Pepa Gvardiole. Uz to je potrebno da Liverpul pobijedi Brentford. Tada bi Aston Vila bila peta, a zbog dodatnog mjesta u Evropi koje je Premijer liga dobila dobrim igrama u Evropi ove godine bi se prenijelo na Bornmut.

Ukoliko Aston Vila ostane četvrta Sporting bi mogao direktno u Ligu šampiona, dok bi Bode Glimt i Olimpijakos preskočili jedno kolo kvalifikacija.

Unai Emeri - neprevaziđen

Unaj Emeri je još jednom osvojio Ligu Evrope. Nekadašnji vezista Real Sosijedada, Toleda, Rasing Ferola, Leganjesa i Lorke osvojio je svoju petu titulu u Ligi Evrope. Tri je osvojio sa Seviljom, po jednu sa Viljarealom i Aston Vilom, a sa Arsenalom je došao do finala. Zapravo je od 31 put kada se našao u nokaut fazi ili finalu Lige Evrope izgubio samo to jedno finale sa Arsenalom u kome Čelsi pobijedio 4:1.

