Ćabi Alonso okreće Čelsi naopako: Hoće da ostavi samo 5 igrača, svi ostali mogu da idu

Novi trener Čelsija Ćabi Alonso spreman je da napravi potpuno novi tim u Londonu.

Izvor: EPA/JAVIER LIZON

Ćabi Alonso je stigao u Čelsi i izgleda da je spreman za veliko spremanje. Rekao je da želi da ostavi samo pet igrača u timu, a da svi ostali mogu da napuste tim.

"Nedodirljivi" kako ih je nazvaa "Marka" su uglavnom defanzivno orjentisani igrači. Tu je desni bek Ris Džejms, kao i lijevi bočni u odbrani Mark Kukurelja. Kako su oni ofanzivni bekovi vrlo je vjerovatno da će Alonso igrati u sistenu sa tri igrača u odbrani i dva ofanzivna beka.

Nedodirljiv je i štoper Tosin Adarabiojo, kao i dva defanzivna vezna fudbalera Moises Kaisedo i Enco Fernandez. Svi ostali mogu da idu uključujući Kola Palmera, Žoaoa Pedra, Roberta Sančeza, Pedra Neta, Estevaoa...

Čelsi je u eri Toda Bolija od 2022. godine do sada potpisao čak 49 fudbalera i izgleda da im sada sa Ćabijem Alonsom na klupi stiže novo veliko spremanje. Vidjećemo ko če ood prvotimaca ostati, a i da li će igrači poput Nikolasa Džeksona, Aksela Disasija, Majka Pendersa, koji su na pozajmicama dobiti šansu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!