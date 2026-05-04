Nad Stamford Bridžom tmurnije nego ikada: Debitant teško povrijeđen, Čelsi izgubio 6. put u nizu

Fudbaleri Čelsija se još jednom obrukao u Premijer ligi. Ovog puta im je Notingem Forest držao lekciju.

Da sezona u Premijer ligi traje još malo duže, odnosno da ima da se odigra više od tri kola, ekipa Čelsija bi bila ozbiljan kandidat za ispadanje iz elitnog ranga engleskog fudbala! Tim iz Londona upisao je šesti uzastopni poraz u prvenstvu, a nakon Njukasla, Evertona, oba tima iz Mančestera i Brajtona, "plavce" je nadigrao i Notingem Forest (1:3).

Iako se ekipa Notignem Forest priprema za revanš u evropskom polufinalu, pa je zbog toga odlučila da meč počne u kombinovanom sastavu, za Čelsi je to bio preveliki zalogaj. Rezervisti koje je Vitor Pereira poslao na teren počeli su od samog starta da terorišu domaći tim - pa je tako Taivo Avoniji već u drugom minutu pogodio za prednost.

Nad istim fudbalerom napravljen je penal koji je Igor Žesus pretvorio u gol za dupliranje prednosti, a kada je Avoniji postigao treći gol na meču navijači domaćeg tima već su masovno napuštali stadion. Bio je ovo jedan od najtežih trenutaka kojima su prisustvovali u posljednje dvije decenije, jer od kako je počela era Romana Abramoviča "Plavci" nisu naviknuti na serijske poraze.

Žoao Pedro je u nadoknadi vremena ublažio poraz tima iz Londona, a njemu je nešto ranije zbog minimalnog ofsajda poništen pogodak koji je Čelsi mogao da vrati u igru na ovom meču. Takođe, vrijedno je istaći da u desetom minutu nadoknade prvog dijela meča Kol Palmer nije iskoristio penal jer je Mats Sels zaustavio njegov udarac.

Penal za Čelsi dosuđen je nakon sudara glavama Džesija Derija i Zaka Abota u kaznenom prostoru Foresta. Fudbal je ostao u drugom planu dok su lkekarske ekipe ukazivale pomoć Džesiju Deriju (18) koji je danas igrao prvi meč u Premijer ligi, a ranije je nastupao za seniorski tim samo u kup mečevima.

Ekipa Čelsija sada zauzima deveto mjesto na tabeli, ali bi sa te pozicije mogao da je pomjeri Everton, ukoliko napravi senzaciju i savlada Mančester siti. Svakako, tim iz Londona je daleko od mjesta koja vode u Ligu šampiona, što je bio cilj pred početak ove sezone.







