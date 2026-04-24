Kultni premijerligaški trener i igrač pobijedio rak!

Kris Hjuton je dobio dijagnozu, prošao terapiju, operaciju i sada je zdrav. Pobijedio je rak!

Nekadašnji fudbaler i dugogodišnji premijerligaški trener Kris Hjuton je objavio da mu je dijagnostifikovan rak prostate. Ovaj 67-godišnji stručnjak je u aprilu prošle godine dobio dijagnozu, a već u maju se podvrgnuo operaciji i prostata mu je odstranjena.

Na sreću je vrlo rano došlo do dijagnoze i operacija je uspjela, a godinu dana nakon dijagnoze i operacije on je izašao u javnost i otkrio da je sada zdrav i da je na ispitivanjima otkriveno da nema rak.

"Sigurno da me te vijesti nisu uplašile. Znam da su svi drugačiji, ali moja prva reakcija je bila da ću biti dobro. Nisam odmah pomislio: "Ovo će me vrlo vjerovatno samo ubiti." Samo sam pomislio: 'Ok, šta treba prvo da uradim?' Dobijao sam jako dobre savjete i sjajnu njegu, tako da sam odlučio na kraju da odstranim prostatu. Oporavak je prošao jako dobro. Sada se godinu dana poslije operacije osjećam jako dobro i sve je prošlo odlično. Imam mnogo energije, aktivan sam i zauzet, ali razmišljam i o rehabilitaciji", rekao je Kris Hjuton.

Ko je Kris Hjuton?

Krisa Hjutona mlađi znaju kao premijerligaškog trenera. Nakon što je nekoliko puta bio prelazno rješenje u Totenhemu i Njukaslu vodio je Birmingem, Norič, Brajton i Notingem Forest, a posljednji posao imao je 2024. godine kao selektor Gane.

Kao igrač on je bio legenda Totenhema za koji je igrao od 1977. do 1990. godine. Karijeru je završio nakon nastupa za Vest Hem i Brentford, a za Irsku je na 53 meča dao jedan gol.

