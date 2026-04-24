logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kultni premijerligaški trener i igrač pobijedio rak!

Autor Nebojša Šatara
Kris Hjuton je dobio dijagnozu, prošao terapiju, operaciju i sada je zdrav. Pobijedio je rak!

kris hjuton pobijedio rak Izvor: Nigel French, PA Images / Alamy / Profimedia

Nekadašnji fudbaler i dugogodišnji premijerligaški trener Kris Hjuton je objavio da mu je dijagnostifikovan rak prostate. Ovaj 67-godišnji stručnjak je u aprilu prošle godine dobio dijagnozu, a već u maju se podvrgnuo operaciji i prostata mu je odstranjena. 

Na sreću je vrlo rano došlo do dijagnoze i operacija je uspjela, a godinu dana nakon dijagnoze i operacije on je izašao u javnost i otkrio da je sada zdrav i da je na ispitivanjima otkriveno da nema rak.

"Sigurno da me te vijesti nisu uplašile. Znam da su svi drugačiji, ali moja prva reakcija je bila da ću biti dobro. Nisam odmah pomislio: "Ovo će me vrlo vjerovatno samo ubiti." Samo sam pomislio: 'Ok, šta treba prvo da uradim?' Dobijao  sam jako dobre savjete i sjajnu njegu, tako da sam odlučio na kraju da odstranim prostatu. Oporavak je prošao jako dobro. Sada se godinu dana poslije operacije osjećam jako dobro i sve je prošlo odlično. Imam mnogo energije, aktivan sam i zauzet, ali razmišljam i o rehabilitaciji", rekao je Kris Hjuton.

Ko je Kris Hjuton?

Krisa Hjutona mlađi znaju kao premijerligaškog trenera. Nakon što je nekoliko puta bio prelazno rješenje u Totenhemu i Njukaslu vodio je Birmingem, Norič, Brajton i Notingem Forest, a posljednji posao imao je 2024. godine kao selektor Gane.

Kao igrač on je bio legenda Totenhema za koji je igrao od 1977. do 1990. godine. Karijeru je završio nakon nastupa za Vest Hem i Brentford, a za Irsku je na 53 meča dao jedan gol.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:33
Glupost Đanluiđija Donarume
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC