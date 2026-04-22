Mančester siti je prvi u Premijer ligi: Još 5 mečeva do kraja, Gvardiolin tim se jedini pita

Mančester siti ima priliku da pobjedama u posljednjih pet mečeva otme titulu koju su mnogi već dodijelili Arsenalu.

Izvor: Aidan Hunter / Actionplus / Profimedia

Fudbaleri Mančester sitija su se domogli prvog mjesta na tabeli Premijer lige! Pošto su svoj meč 34. kola odigrali prije Arsenala, uspjeli su da nadoknade jedan odigran meč manje, pa su sada bodovno poravnati sa najvećim rivalom u borbi za titulu, ali ipak za nijansu ispred londonske ekipe.

Ekipa Pepa Gvardiole je golom Erlinga Holanda na asistenciju Žeremija Dokua već u petom minutu postigla gol koji joj je bio dovoljan za pobjedu na gostovanju Barnliju. Tim iz Mančestera je kontrolisao ostatak meča i rivalu nije dozvolio da mu otkine bodove u veoma važnom susretu. Tako je Siti nakon 33 odigrana meča stigao do 70 osvojenih bodova i pretekao Arsenal - ekipu koja u posljednje vrijeme ne igra ni blizu šampionske forme.

Arsenal će meč 34. kola odigrati u subotu popodne, kada će na svom stadionu odmjeriti snage sa Njukaslom. Biće to prilika da se tim Mikela Artete vrati na čelo tabele, ali samo privremeno. Podsjećamo, Mančester siti ima "u rukavu" meč protiv Kristal Palasa koji će se igrati pred posljednje kolo, a koji bi mogao da ima presudnu ulogu u određivanju šampiona za tekuću sezonu.

Do vikenda će Mančester siti i Arsenal biti poravnati i po broju odigranih mečeva i po broju osvojenih bodova. "Građani" imaju bolji međusobni skor, ali to ne znači mnogo u Premijer ligi Engleske, odluku o titulu donosiće neki drugi detalji. Primjera radi, Mančester siti i Arsenal trenutno su poravnati po ukupnoj gol-razlici u sezoni, a tim sa sjevera Engleske ispred je londonske ekipe samo zbog više postignutih golova.

U teoriji, moglo bi da se desi da Mančester siti i Arsenal pobijede na preostalih pet mečeva u prvenstvu, a da onda šampiona odredi samo to ko je u tom periodu postigao više golova. Jasno je da se nakon posljednjih nekoliko sedmica i velike krize u Artetinom timu daleko bliže tituli nalazi Gvardiolina ekipa, ali bi šampionska trka mogla da bude neizvjesna barem još neko vrijeme.

Ko sa kim igra do kraja sezone?

Mančester siti: Everton (gost), Brentford (domaćin), Bornmut (gost), Kristal Palas (domaćin), Aston Vila (domaćin).

Arsenal: Njukasl (domaćin), Fulam (domaćin), Vest Hem (gost), Barnli (domaćin), Kristal Palas (gost).