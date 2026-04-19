logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siti pobijedio Arsenal u derbiju godine: San o tituli se raspada, Gvardiola je otima ispred nosa

Siti pobijedio Arsenal u derbiju godine: San o tituli se raspada, Gvardiola je otima ispred nosa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mančester siti pobijedio Arsenal 2:1 u derbiju sezone

Mančester siti Izvor: Darren Staples / AFP / Profimedia

Mančester siti pobijedio je u derbiju sezone lidera Arsenala 2:1 i preuzeo potpunu inicijativu u borbi za titulu. Arsenal sada ima samo tri boda prednosti u odnosu na Siti, a uz to i odigrani meč više.

Arsenal će tako do kraja sezone imati još šest utakmica, a Siti sedam i pitaće se za titulu zbog današnje, najveće pobjede ostvarene majstorskim golom Rajana Šerkija u 16. minutu poslije slaloma kroz odbranu i Erlinga Halanda, udarcem sa oko 10 metara u 65. minutu.

Arsenal je u međuvremenu iskoristio ogroman kiks golmana Đanluiđija Donarume i izjednačio u 18. minutu golom Kaija Haverca. Isti napadač u nadoknadi vremena drugog poluvremena nije uspio da pogodi u ogromnoj šansi za izjednačenje, a vjerovatno i za titulu.

Arsenal je imao šansu da ode sa derbija sa ogromnih devet bodova prednosti i sa rukom na tituli, koju čeka još od davne 2004. Ipak, otišao je nazad za London sa još jednim neuspjehom, drugim uzastopnim u Premijer ligi i sa ponovo uzdrmanim samopouzdanjem. Košmarni kraj sezone u kojoj je tim Mikela Artete imao prednost praktično od početka i bilo je trenutaka kada je malo ko i pomišljao da bi bilo ko mogao da ga ugrozi.

Raspored do kraja sezone:

  • Arsenal: Mančester siti (gostovanje), Njukasl, Fulam, Vest Hem (gostovanje), Barnli, Kristal Palas (gostovanje)
  • Mančester siti: Arsenal, Barnli (gostovanje), Everton (gostovanje), Brentford, Bornmut (gostovanje), Aston Vila, Kristal Palas (ne zna se termin)



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Mančester siti Arsenal Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC