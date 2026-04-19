Siti pobijedio Arsenal u derbiju godine: San o tituli se raspada, Gvardiola je otima ispred nosa

Mančester siti pobijedio Arsenal 2:1 u derbiju sezone

Izvor: Darren Staples / AFP / Profimedia

Mančester siti pobijedio je u derbiju sezone lidera Arsenala 2:1 i preuzeo potpunu inicijativu u borbi za titulu. Arsenal sada ima samo tri boda prednosti u odnosu na Siti, a uz to i odigrani meč više.

Arsenal će tako do kraja sezone imati još šest utakmica, a Siti sedam i pitaće se za titulu zbog današnje, najveće pobjede ostvarene majstorskim golom Rajana Šerkija u 16. minutu poslije slaloma kroz odbranu i Erlinga Halanda, udarcem sa oko 10 metara u 65. minutu.

Arsenal je u međuvremenu iskoristio ogroman kiks golmana Đanluiđija Donarume i izjednačio u 18. minutu golom Kaija Haverca. Isti napadač u nadoknadi vremena drugog poluvremena nije uspio da pogodi u ogromnoj šansi za izjednačenje, a vjerovatno i za titulu.

Arsenal je imao šansu da ode sa derbija sa ogromnih devet bodova prednosti i sa rukom na tituli, koju čeka još od davne 2004. Ipak, otišao je nazad za London sa još jednim neuspjehom, drugim uzastopnim u Premijer ligi i sa ponovo uzdrmanim samopouzdanjem. Košmarni kraj sezone u kojoj je tim Mikela Artete imao prednost praktično od početka i bilo je trenutaka kada je malo ko i pomišljao da bi bilo ko mogao da ga ugrozi.

Raspored do kraja sezone:

Arsenal: Mančester siti (gostovanje), Njukasl, Fulam, Vest Hem (gostovanje), Barnli, Kristal Palas (gostovanje)

Mančester siti: Arsenal, Barnli (gostovanje), Everton (gostovanje), Brentford, Bornmut (gostovanje), Aston Vila, Kristal Palas (ne zna se termin)



