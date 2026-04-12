logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arsenal se više ne pita, Mančester siti je glavni: Gvardiolin tim pokazao ko osvaja Premijer ligu

Arsenal se više ne pita, Mančester siti je glavni: Gvardiolin tim pokazao ko osvaja Premijer ligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nakon ubjedljive pobjede protiv Čelsija, Mančester siti prvi favorit za osvajanje Premijer lige.

Mančester siti

Fudbaleri Mančester sitija tokom dobrog dijela tekuće sezone nisu djelovali kao da im je prioritet odbrana titule u Premijer ligi, ali kao što to obično biva sa timovima Pepa Gvardiole, borbena gotovost podignuta je na maksimum kada je postalo važno. Nakon što su Arsenalu srušili samopouzdanje u finalu Liga kupa, pa razbili Liverpul da pokažu kako se ne šale, isti ishod vidjeli smo i protiv Čelsija.

Nakon "praznih" prvih 45 minuta, probudio se Rajan Šerki koji je u veoma kratkom roku napravio asistencije za O'Rajlija i Geija, pa je za šest minuta praktično riješeno pitanje pobjednika. Desetak minuta kasnije je Žeremi Doku samo potvrdio trijumf "građana" i cijelom svijetu rekao da se sada oni pitaju za šampionsku titulu.

Pobjedom u velikom derbiju 32. kola Premijer lige, Mančester siti je prišao Arsenalu na šest bodova zaostatka, uz napomenu da će lidera dočekati u narednom kolu i da od tima iz Londona ima jedan meč manje! Dakle, može se već sada reći da je Mančester siti prvi favorit za titulu u Engleskoj - ako ništa drugo, ono bar zbog toga što znaju kako se ona osvaja.

Od kako je Arsenal posljednji put bio šampion Engleske, a ima tome više od 20 godina, trener Mančester sitija Pep Gvardiola osvojio je tri titule u Španiji sa Barselonom, tri titule u Njemačkoj sa Bajernom i šest titula u Premijer ligi. O tome da je bio prvi sa rezervnim timom Barselone u trećoj ligi Španije i da je teško nabrojati sve ostale trofeje tokom trenerske karijere ne treba ni govoriti.

Raspored do kraja sezone:

  • Arsenal: Mančester siti (gostovanje), Njukasl, Fulam, Vest Hem (gostovanje), Barnli, Kristal Palas (gostovanje)
  • Mančester siti: Arsenal, Barnli (gostovanje), Everton (gostovanje), Brentford, Bornmut (gostovanje), Aston Vila, Kristal Palas (ne zna se termin)



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Premijer liga Mančester siti Čelsi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC