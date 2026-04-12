Arsenal se više ne pita, Mančester siti je glavni: Gvardiolin tim pokazao ko osvaja Premijer ligu

Nakon ubjedljive pobjede protiv Čelsija, Mančester siti prvi favorit za osvajanje Premijer lige.

Fudbaleri Mančester sitija tokom dobrog dijela tekuće sezone nisu djelovali kao da im je prioritet odbrana titule u Premijer ligi, ali kao što to obično biva sa timovima Pepa Gvardiole, borbena gotovost podignuta je na maksimum kada je postalo važno. Nakon što su Arsenalu srušili samopouzdanje u finalu Liga kupa, pa razbili Liverpul da pokažu kako se ne šale, isti ishod vidjeli smo i protiv Čelsija.

Nakon "praznih" prvih 45 minuta, probudio se Rajan Šerki koji je u veoma kratkom roku napravio asistencije za O'Rajlija i Geija, pa je za šest minuta praktično riješeno pitanje pobjednika. Desetak minuta kasnije je Žeremi Doku samo potvrdio trijumf "građana" i cijelom svijetu rekao da se sada oni pitaju za šampionsku titulu.

Pobjedom u velikom derbiju 32. kola Premijer lige, Mančester siti je prišao Arsenalu na šest bodova zaostatka, uz napomenu da će lidera dočekati u narednom kolu i da od tima iz Londona ima jedan meč manje! Dakle, može se već sada reći da je Mančester siti prvi favorit za titulu u Engleskoj - ako ništa drugo, ono bar zbog toga što znaju kako se ona osvaja.

Od kako je Arsenal posljednji put bio šampion Engleske, a ima tome više od 20 godina, trener Mančester sitija Pep Gvardiola osvojio je tri titule u Španiji sa Barselonom, tri titule u Njemačkoj sa Bajernom i šest titula u Premijer ligi. O tome da je bio prvi sa rezervnim timom Barselone u trećoj ligi Španije i da je teško nabrojati sve ostale trofeje tokom trenerske karijere ne treba ni govoriti.

Raspored do kraja sezone:

Arsenal: Mančester siti (gostovanje), Njukasl, Fulam, Vest Hem (gostovanje), Barnli, Kristal Palas (gostovanje)

Mančester siti: Arsenal, Barnli (gostovanje), Everton (gostovanje), Brentford, Bornmut (gostovanje), Aston Vila, Kristal Palas (ne zna se termin)



