Tudor na klupi Totenhema proveo 43 dana - Hrvat među neslavnim rekorderima Premijer lige!

Ovo je lista trenera sa najkraćim stažom u engleskoj Premijer ligi, na njoj je i upravo otpušteni Igor Tudor.

Igor Tudor dobio je otkaz u nedjelju poslije samo 43 dana provedena na klupi Totenhema.

Njegov mandat je četvrti najkraći u istoriji Premijer lige, tako da se hrvatski stručnjak pridružio neslavnim rekorderima.

Prvo mejsto na ovoj negativnoj top-listi drži Čuveni Sem Alardajs koji je tokom 2023. godine proveo samo 30 dana na klupi Lidsa.

Iza njega je Ange Postekoglu koji je nakon razlaza sa Totenhemom ove sezone preuzeo Notingem Forest, ali se na njegovoj klupi zadržao samo 39 dana.

Jedan dan duže Les Rid je vodio Čarlton u sezoni 2006/2007 kada je ovaj klub igrao u najvišem rangu engleskog fudbala.

Igor Tudor sa 43 dana zauzima četvrtu poziciju, a peta je rezervisana za Havija Grasiju koji je u sezoni 2022/23 vodio Lids na 12 mečeva, odnosno samo 67 dana.

Iza njega slijedi Frank De Bur sa 72 dana provedena na klupi Kristal palasa, Rene Mulenstajn sa 75 dana na klupi Fulama, a 80 dana je trajao trenerski angažman Dina Smita u Lesteru.

Top10 zaključuju Bob Bredli sa 84 dana na klupi Svonsija, te Kike Sančez Flores, koji je proveo dan više na čelu Votforda.

Igor Tudor današnjim otkazom uvrstio se na još jednu listu neslavnih rekorda, a to su menadžeri sa najmanje pobjeda u Premijer ligi, računajući one koji su vodili bar 2 utakmice i bili zvanično imenovani za trenere, a ne prelazna i privremena rješenja.

Ovdje hrvatski stručnjak drži malo "bolju“ poziciju, pa je tako sa nizom od pet utakmica bez pobjede na trećem mjestu liste menadžera koji nisu upisali trijumf u svom mandatu.

Ispred njega su rekorder Pol Džuel koji je u sezoni 2007/2008 vodio Derbi na čak 24 utakmice bez poraza, te Teri Konor koji je završio mandat u Vulvsima nakon 13 utakmica, a nijednom nije slavio.

Iza Tudora koji ima pet utakmica bez pobjede, odnosno jedan remi i četiri poraza, nalazi se Sem Alardajs koji je za onih pomenutih 30 dana na čelu Lidsa vodio ekipu na četiri utakmice upisavši remi i tri poraza.

U Top 5 menadžera bez pobjede u Premijer ligi je još Frank De Bur sa takođe četiri utakmice, ali je Holanđanin vodeći Kristal palas upisao sva četiri poraza.