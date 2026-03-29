Igor Tudor dobio otkaz: Mjesec dana potpune katastrofe u velikanu

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Igor Tudor je dobio otkaz poslije mjesec dana potpune katastrofe u Totenhemu.

Totenhem otpustio Igora Tudora Izvor: Chris Foxwell / imago sportfotodienst / Profimedia

Gotovo je, Totenhem je zvanično objavio da je otpustio Igora Tudora. Nije dugo potrajao na klupi "pijevaca" pošto je otkaz dobio 29. marta, a zaposlen je 14. februara. Za tih mjesec i po dana jedva da je uzeo neki bod na klupi. Prvi meč vodio je 22. februara, a posljednji 22. marta tako da je praktično vodio tim tačno mjesec dana. 

Zapravo je vodio Totenhem na sedam utakmica i doživeo je pet poraza - od Arsenala 4:1, Fulama 2:1, Kristal Palasa 3:1, Atletiko Madrida 5:2 i na kraju Notingem Foresta u grčevitoj borbi za opstanak 3:0. Igrao je neriješeno sa Liverpulom, a pobijedio je jedino Atletiko Madrid u revanšu nokaut faze Lige šampiona. Ipak poslije poraza od 5:2 to mu ništa nije značilo. Na tih sedam mečeva imao je gol razliku 9:20. 

Hrvatski trener ostavlja Totenhem na 17. mjestu u Premijer lige, sa 30 bodova, samo bodom više od Vest Hema koji je prvi u zoni ispadanja. Do kraja prvenstva ima još sedam kola u kojima "pijevci" pokušavaju da se spasu od bruke i ispadanja, a igraće sa Sanderlendom, Brajtonom, Vulverhemptonom, Aston Vilom, Lidsom, Čelsijem i Evertonom. 

Boriće se Totenhem do kraja sezone, vidjećemo i sa kim na čelu, da izbegne da igra u Čempionšipu. Prošli put su u drugom rangu igrali prije 91 godinu.

Izvor: ESPN/Screenshot
