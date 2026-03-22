Engleski velikan se raspada na dijelove: Sa Igorom Tudorom doživio što nije 91 godinu

Totenhem klizi ka drugoj ligi i ne može da dobije meč. Hrvatskom treneru Igoru Tudoru i njegovim igračima uveliko ponestaje vremena.

Izvor: CARLOS JASSO / AFP / Profimedia

Porazom u meču protiv Notingem Foresta (0:3), igrači Totenhema ispisali su crnu stranu svoje istorije. Prošla je 91 godina od kada je posljednji put londonski velikan odigrao 13 prvenstvenih utakmica bez pobjede.

Ekipa hrvatskog trenera Igora Tudora trenutno je na 17. poziciji tabele Premijer lige, samo jedno mjesto iznad zone ispadanja. Prvi ispod crte je Vest Hem sa bodom manje, pretposljednji je Barnli sa 10 bodova manje, a na začelju je uveliko otpisani Vulverhempton, koji je osvojio samo 17 poena.

Do kraj sezone Totenhem će igrati protiv Sanderlenda, Brajtona, Vulverhemptona, Aston vile, Lidsa, Čelsija i Evertona.







