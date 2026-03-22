Nikola Milenković i Forest izbacuju Totenhem u Čempionšip: Tudorov tim na bod od ispadanja iz Premijer lige

Bojan Jakovljević
Ko bi rekao da je to moguće - Totenhem je na korak od ispadanja iz Premijer lige.

Totenhem izgubio 3:0 od Notingem Foresta Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Nakon novog kola Premijer lige jasno je da će se nastaviti muka Totenhema i Vest Hema i da će se ova dva tima iz Londona do kraja sezone boriti za opstanak u Premijer ligi. Notingem Forest je doputovao u London i pobjedom nad domaćinom 3:0 (1:0) je skočio iznad ova dva tima i sa 32 boda na tabeli je iznad zone ispadanja.

Sve je počelo kada je na centaršut Nika Vilijamsa pogodio Igor Žezus za 1:0 na samom kraju prvog poluvremena, u 45. minutu. U drugom dijelu je Igor Tudor pokušao izmjenama da napravi razliku, ali je u 62. minutu Morgan Gibs-Vajt iskoristio asistenciju Kaluma Hadsona Odoija i riješio sve dileme.

Potpuni potop Totenhema desio se kada je u 87. minutu gol dao Tajo Avonidži. Odbrana na čelu sa Nikolom Milenkovićem nije primila gol i tako je doprinijela velikom trijumfu.

Vest Hem nije napravio čudo

Jedini razlog zbog koga Totenhem još uvijek nije u zoni ispadanja je Vest Hem. Ostao je ovaj tim na 29 bodova, bod manje od "pijevaca" poslije poraza u Birmingemu 2:0 (1:0) od Aston Vile. Prvi gol na meču djelo je Džoša Mekgina koji je iskoristio dodavanje Džejdona Sanča, a onda je Oli Votkins sve riješio u 68. minutu.

Preokret na derbiju

Nakon tragičnih scena pred derbi sjeverne Engleske, Sanderlend je na kraju pobijedio 2:1 (0:1) na gostovanju. Entoni Gordon je pogodio na startu u 10. minutu na asistenciju Voltemadea, a onda se sve promijenilo u drugom dijelu igre. Prvo je Talbi pogodio u 57. minutu, a onda je Brajan Brobi preokrenuo u 90.

Nakon ove utakmice Sanderlend je preskočio Njukasl sa 43 boda, a dva tima se nalaze na sredini tabele na 11. i 12. mjestu, daleko od ispadanja, ali i od mjesta u Evropi.



