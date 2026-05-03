Vico Zeljković čestitao titulu Borcu: "Osvojili su je četiri kola prije kraja, to dovoljno govori"

Dragan Šutvić
0

Prvi čovjek FS BiH čestitao je banjalučkom premijerligašu na osvajanju titule.

vico2 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca osvojili su večeras četvrtu titulu u Premijer ligi BiH. Crveno-plavi su trijumfovali na Koševu nad Sarajevom (0:1) i trofej obezbijedili četiri kola prije kraja sezone, najranije do sada.

U večeri kada se titula nakon dvije godine vraća na Gradski stadion, oglasio se predsjednik FS BiH Vico Zeljković, čestitavši izabranicima Vinka Marinovića.

"Čestitam FK Borac na osvojenoj tituli prvaka Bosne i Hercegovine, do koje su došli kroz stabilne i kvalitetne rezultate tokom cijele sezone. Činjenica da su do titule došli četiri kola prije prvenstva dovoljno govori o odličnoj sezoni koja je iza njih.

Pred Borcem je sada novi izazov na međunarodnoj sceni, gdje će kao prvak igrati u kvalifikacijama za UEFA Ligu prvaka. Vjerujem da će svojim nastupima doprinijeti afirmaciji našeg fudbala i ostaviti dobar utisak u evropskim takmičenjima.

Želim im mnogo uspjeha u predstojećim obavezama", napisao je prvi čovjek bh. fudbala.

(mondo.ba, D. Šutvić)

