Stefanović nakon eliminacije Igokee iz ABA lige: "Spartak pokazao da je u ovom momentu bolji tim"

Trener Aleksandrovčana iznio je utiske sa meča protiv Spartaka, u kojem je njegova ekipa poražena, poslije čega je ispala iz ABA lige.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel neće igrati u četvrtfinalu ABA lige. Aleksandrovčane je u finalnom meču plej-ina, igranom u Laktašima, porazio subotički Spartak (68:80) i zakazao duele sa Dubaijem.

"Čestitam Spartaku na zasluženoj pobjedi. Mislim da su od starta uveli utakmicu, ne mogu reći u svoj ritam, ali više bih rekao u svoju organizaciju po kojoj je trener Jovanović prepoznatljiv. Tu se jasno vidi šta žele, šta gađaju i šta napadaju. Mislim da su jako dobro otvorili meč u oba pravca. Mi smo se negdje vratili, rekao bih da smo u trećoj četvrtini imali priliku za priključak ali nismo ubacili šuteve kada je trebalo. Držali su nas na distanci i mislim da su pokazali da su bolji tim u ovom momentu, tako da čestitke njima, njihovom treneru i svima u klubu na svemu što rade", rekao je trener Igokee m:tel Nenad Stefanović, nastavivši:

"Otkada je gospodin Jaramazović tu i od dolaska Vlade Jovanovića, zaista su jedna ozbiljna organizacija i na terenu i van njega, to se prosto vidi u svemu što rade. Što se nas tiče ja moram da čestitam mojim igračima. Rekao sam negde tamo u januaru, početkom februara, da vjerujem u grupu njih trinaest. Mislim da izvanredno rade i da se izvanredno ponašaju u datim okolnostima. Jako puno promjena smo napravili, ali faktički zadržali smo iste ambicije - što nisam siguran baš da je realno. Međutim imali smo dvije meč lopte, rekao bih da smo tu propustili meč loptu u Sarajevu i da smo zaista tamo igrali dobro. Pobjedom tu bismo definitivno krunisali sezonu ABA Lige na izvanredan način ali očigledno nismo uradili sve dovoljno dobro da to zaslužimo. Malo ćemo se sada odmoriti i očekuje nas sada ono što je najbitnije a to je prvenstvo BiH, gde ćemo pokušati da odbranimo titulu prvaka."

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!