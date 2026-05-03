Igokea bez plej-ofa ABA lige! Spartak slavio u Laktašima za plasman među 8!

Goran Arbutina
Košarkaši Spartaka savladali Igokeu u Laktašima i rezervisali mjesto u plej-ofu.

Spartak pobijedio Igokeu i izborio plej-of ABA lige Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee nisu uspjeli da izbore plasman u plej-of ABA lige. Za to im je trebala pobjeda u odlučujućem meču protiv Spartaka, ali je ekipa Nenada Stefanovića poražena rezultatom i tako završila sezonu u ABA ligi.

Spartak je u Laktaše došao sa velikim samopouzdanjem poslije pobjede nad Zadrom i početnim vođstvom 4:0 stavo do znanja da ovdje namjerava da upiše pobjedu vrijednu plej-ofa.

Nije to išlo tako glatko, pogotovo u prvom poluvremenu, koje je proteklo u egalu, iako su Subotičani na kraju prve dionice imali „plus 5“, a onda drugoj četvrtini imali i 11 poena prednosti. Vodio je Spartak 46:35, ali je potom Bees pogodio trojku, a onda Rori vezao 5 poena i na odmor se otišlo pri vođstvu gostiju 46:43.

Uspjela je Igokea u trećoj četvrtini i da povede 48:47, ali je onda dozvolila protivniku seriju 12:2 i to je prelomilo meč u Laktašima.
U posljednjoj dionici Spartak je održavao dvocifrenu sve do konačnih 80:68.

Najzaslužniji za trijumf Subotičana bio je Ševon sa Tompson sa 16 poena, te nekadašnji košarkaš Igokee Dalibor Ilić sa 11 poena. Kod domaćih Dževon Bes je upisao 13 poena, a Nikola Popović postigao je poen manje.

