Treneri Igokee i Bosne o dramatičnom meču u "Zetri": Nije dovoljno da igraš 35 minuta...

Muhamed Pašalić i Nenad Stefanović komentarisali meč plej-ina ABA lige.

Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Bosna je nakon dramatičnog meča i finiša u "Zetri" savladala Igokeu 80:76 i plasirala se u četvrtfinale ABA lige, gdje će joj rival biti Partizan.

Trener sarajevskog tima Muhamed Pašalić istakao je zadovoljstvo konačnim ishodom meča, iako tvrdi da ne bi bilo nezasluženo i da je rival slavio.

"Zaista dobro otvaranje utakmice, gdje smo poveli, imali glavu i rep, i onda smo u drugoj četvrtini imali nagli pad. Možda je Igokea većim dijelom utakmice bila bolji protivnik. Da su pobijedili, ne bi bilo nezasluženo svakako. Sve čestitke mojim igračima koji su još jednom, po ko zna koji put ove sezone pokazali karakter i neodustajanje. Povratak Džeroda Vesta nam dosta znači, kao što i sami vidite. On je borac, fajter, koji meni kao treneru daje sigurnost. Momci s klupe isto odradili posao. Čestitke stafu, čestitke upravi. Hvala navijačima koji su došli da nas podrže. Odmorićemo malo, i idemo se spremati za četvrtfinale protiv ekipe Partizana", poručio je Pašalić.

Trener Igokee Nenad Stefanović žali što je njegova ekipa ispustila pobjedu u finišu.

"Čestitke Bosni na zasluženoj pobjedi. Mislim da smo mi 35 minuta igrali jako, jako dobro i imali, rekao bih, utakmicu pod nekom kontrolom. Međutim, posljednjih pet minuta smo stvarno napravili jako, jako puno grešaka koje oni su apsolutno znalački kaznili, pokazali svoj kvalitet i opet kažem, zasluženo slavili. Mi moramo da razumijemo da ulazimo u neki dio sezone gdje nije dovoljno da igraš 35 minuta, dobro, već moraš 40, da je svaki posjed bitan. Mislim da danas nismo to do kraja shvatili. Sutra odmaramo i imamo novu priliku za vikend da uđemo u plej-of, koji mislim da smo negdje igrama zaslužili, ali neće biti naravno nimalo lako ko god da bude protivnik."

Bosnu sada očekuje dvoboj sa Partizanom, dok će Igokea imati još jednu šansu da se plasira u četvrtfinale, gdje bi joj rival bio Dubai. Prethodno će čekati boljeg iz duela Spartak - Zadar.