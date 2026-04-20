Bosna protiv evroligaša završava Top 8 ABA lige: "Najbolja priprema za sve što dolazi u završnici sezone!"

Bosna protiv evroligaša završava Top 8 ABA lige: "Najbolja priprema za sve što dolazi u završnici sezone!"

Dragan Šutvić
Sarajevski "studenti" u utorak uveče dočekuju ekipu Dubaija.

ABA liga Bosna Dubai najava Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Košarkaši Bosne odigraće u utorak (20.00) protiv Dubaija posljednji meč u okviru Top 8 faze ABA lige.

Nakon poraza Igokee m:tel u Ljubljani (102:88), postalo je jasno da ovaj susret za "studente" nema takmičarski značaj. Čak i ako izgube, imaće prednost domaćeg terena u plej-inu protiv Aleksandrovčana s obzirom na bolji međusobni omjer. Sa druge strane, Dubai mora da trijumfuje ukoliko želi da u četvrtfinale uđe sa najbolje pozicije.

"Utakmica protiv Dubaija je sama po sebi velika motivacija, govorimo o evroligaškoj ekipi koja se bori za prvo mjesto u ABA ligi. To je dovoljno velika pozivnica za sve naše navijače da dođu i podrže nas. Mi smo plasmanom na 7. mjesto već izjednačili najbolji rezultat kluba u ABA ligi, ali ne želimo da stanemo na tome. Ova ekipa ima karakter, ima energiju i glad za napretkom, i želimo to da pokažemo na terenu. Znamo da nas čeka izuzetno težak protivnik, ali igramo pred domaćom publikom i vjerujemo u ono što radimo. Naš cilj je da budemo konkurentni, borbeni i da damo maksimum u svakoj sekundi utakmice", rekao je pred meč u Zetri trener Bosne Muhamed Pašalić.

Utakmica sa Dubaijem, ističe prvotimac Miralem Halilović, dolazi kao šlag na tortu nakon svega što je sarajevska ekipa ostvarila u ovoj sezoni.

"Utakmica protiv Dubaija je odličan test da vidimo gdje smo u ovom trenutku u odnosu na ekipu koja se do posljednjeg kola borila da bude među 10 najboljih u Evropi. Ovo je ujedno i priprema za sve ono što nam dolazi u finalnom i najvažnijem dijelu sezone. Uz energiju i taktičke zamisli koje smo spremili, siguran sam da ćemo pružiti najbolju moguću partiju."



