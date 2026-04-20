Bosna protiv evroligaša završava Top 8 ABA lige: "Najbolja priprema za sve što dolazi u završnici sezone!"

Sarajevski "studenti" u utorak uveče dočekuju ekipu Dubaija.

Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Košarkaši Bosne odigraće u utorak (20.00) protiv Dubaija posljednji meč u okviru Top 8 faze ABA lige.

Nakon poraza Igokee m:tel u Ljubljani (102:88), postalo je jasno da ovaj susret za "studente" nema takmičarski značaj. Čak i ako izgube, imaće prednost domaćeg terena u plej-inu protiv Aleksandrovčana s obzirom na bolji međusobni omjer. Sa druge strane, Dubai mora da trijumfuje ukoliko želi da u četvrtfinale uđe sa najbolje pozicije.

"Utakmica protiv Dubaija je sama po sebi velika motivacija, govorimo o evroligaškoj ekipi koja se bori za prvo mjesto u ABA ligi. To je dovoljno velika pozivnica za sve naše navijače da dođu i podrže nas. Mi smo plasmanom na 7. mjesto već izjednačili najbolji rezultat kluba u ABA ligi, ali ne želimo da stanemo na tome. Ova ekipa ima karakter, ima energiju i glad za napretkom, i želimo to da pokažemo na terenu. Znamo da nas čeka izuzetno težak protivnik, ali igramo pred domaćom publikom i vjerujemo u ono što radimo. Naš cilj je da budemo konkurentni, borbeni i da damo maksimum u svakoj sekundi utakmice", rekao je pred meč u Zetri trener Bosne Muhamed Pašalić.

Utakmica sa Dubaijem, ističe prvotimac Miralem Halilović, dolazi kao šlag na tortu nakon svega što je sarajevska ekipa ostvarila u ovoj sezoni.

"Utakmica protiv Dubaija je odličan test da vidimo gdje smo u ovom trenutku u odnosu na ekipu koja se do posljednjeg kola borila da bude među 10 najboljih u Evropi. Ovo je ujedno i priprema za sve ono što nam dolazi u finalnom i najvažnijem dijelu sezone. Uz energiju i taktičke zamisli koje smo spremili, siguran sam da ćemo pružiti najbolju moguću partiju."







Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)