Igokea m:tel prepustila ulogu favorita Bosni: Ipak, nadamo se najboljem mogućem ishodu u Sarajevu

Košarkaši Igokee m:tel u utorak s početkom u 18.45 gostuju u Sarajevu i graće protiv Bosne u prvoj utakmici plej-in faze ABA lige.

Biće to treći susret "studenata" i "igosa" u aktuelnoj sezoni regionalnog takmičenja, a međusobni skor je neriješen s obzirom da su obje ekipe slavile na gostujućem terenu - Bosna u Laktašima, a Igokea m:tel u Sarajevu.

Ulog je veliki s obzirom da će pobjednik ovog duela izboriti direktan plasman u četvrtfinale plej-ofa ABA lige.

Trener "igosa" Nenad Stefanović istakao je da ekipa pristupa meču sa ozbiljnim "plej-of majndsetom".

"Iako se radi o plej-in utakmici, rekao bih da je neki 'majndset'’ takav da kao već kreće plej-of, tako se spremamo i tako i treniramo. Očekuje nas drugi susret u Sarajevu u nekom kratkom vremenskom roku sa ekipom Bosne. Mislim da se već poprilično dobro poznajemo i da neće biti nekih velikih iznenađenja. Ponoviću isto što i za prethodni meč – oni su favoriti, igraju na domaćem terenu, imaju iskusniji tim, međutim mi smo pokazali da možemo da odigramo dobru utakmicu sa njima i da slavimo na gostujućem terenu. Nadam se da ćemo ponoviti stvari koje su bile dobre na prethodnom meču, probati neke druge da unaprijedimo i nadamo se najboljem mogućem ishodu u Sarajevu", rekao je Stefanović.

Kapiten Aleksandrovčana Dragan Milosavljević naglasio je važnost meča.

"Sutra nas očekuje možda i najvažnija utakmica ove sezone. Utakmica odlučuje koja ekipa ide direktno u plej-of. Jako bitna utakmica. Bosnu znamo dobro, igrali smo već dva puta ove godine. To je jedna jako dobra ekipa, ima dosta dobrih igrača, prednost domaćeg terena i mogu da kažem da imaju ulogu favorita u ovom meču. Poznajemo ih, dobro smo se spremili i nadamo se da ćemo uspjeti da slavimo u ovoj utakmici i da se plasiramo u četvrtfinale", izjavio je Milosavljević.

Pobjednik ovog duela izboriće sedmo mjesto i u plej-ofu odmjeriti snage s beogradskim Partizanom, a poraženi će zadržati šansu da se takođe domogne plej-ofa. Taj tim će dočekati na svom parketu boljeg iz duela Borac Čačak - poraženi finalista ABA 2 lige (Široki – TFT). Ko slavi u tom duelu ide na megdan Dubaiju. U ostalim mečevima četvrtfinala sastaju se Crvena zvezda - Cedevita Olimpija i Budućnost - Kluž.

