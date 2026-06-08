Igrače Makabija tjeraju da igraju: "Nismo roboti, strahujemo za bezbjednost"

Košarkaši Makabija digli su glas nakon što su čelnici izraelskog takmičenja odlučili da se prvenstvo nastavi uprkos ratnim tenzijama.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je polufinale između Hapoel Tel Aviva i Hapoel Jerusalima prekinuto zbog vazdušne opasnosti, sada su se oglasili i košarkaši Makabija koji ne žele da igraju pod trenutnim okolnostima. Njihova poruka je jasna: "Nismo roboti!".

Košarkaši Makabija su razočarani odlukom da se ipak odigra polufinale protiv Hapoel Holona, dok Izraelom odjekuju upozorenja opasnosti.

U saopštenju koje su objavili Loni Voker i drugi igrači Makabija, tim je jasno stavio do znanja da se ne osjećaju mentalno ni fizički spremno da igraju današnje polufinale protiv Hapoel Holona.

"Duboko smo razočarani i frustrirani odlukom lige da se igra utakmica koja je zakazana za večeras. Nakon neprospavane noći, stalnog stresa, neprekidnih poziva naših porodica, neizvjesnosti oko toga šta slijedi i sjećanja na slične situacije u prošlosti, ne osjećamo se spremno da igramo - ni mentalno ni fizički", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Mi nismo roboti. Mi smo ljudska bića koja se nose sa strahom, brigom za svoje voljene i stvarnošću koja utiče na svaki aspekt naših života. Sa toliko neizvjesnosti i potpunim nedostatkom odmora, izlazak na teren nije samo težak - već je i nebezbjedan. Vjerujemo da naše zdravlje, bezbednost i blagostanje moraju biti na prvom mjestu", zaključuje se.

Iako je izraelsko prvenstvo nastavljeno, igrači se konstantno suočavaju sa upozorenjima i bezbjednosnim neprilikama, a poslije zabrinjavajuće situacije od protekle noći, više se ne osjećaju sigurno. Ostaje da vidimo kako će biti odigrana završnica prvenstva koja uveliko kasni prvenstveno zbog stopiranja, a sada i zbog odlaganja.

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