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Haos u Hapoelu, igrači bježe iz Izraela: Među njima i Zvezdina najveća želja

Haos u Hapoelu, igrači bježe iz Izraela: Među njima i Zvezdina najveća želja

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Čak četvorica igrača Hapoela iz Tel Aviva žele da napuste zemlju poslije raketnog napada.

Četiri igrača Hapoela iz Tel Aviva želi d anapusti Izrael Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Polufinalni duel izraelskog šampionata između Hapoel Tel Aviva i Hapoel Jerusalima prekinut je zbog vazdušne opasnosti. Koliko je situacija alarmantna, govori i to da nekoliko igrača iz redova evroligaša hitno želi da napusti Izrael.

Kako prenosi "Sport5", Antonio Blejkni i Danijel Oturu će se tokom dana ukrcati na avion, dok je nekoliko drugih igrača Hapoela,  uključujući Taija Odijasea i Krisa Džounsa, takođe razmatra ovu opciju i jako su zabrinuti zbog novonastale situacije.

Pomoćni trener tima iz Tel Aviva Stefanos Dedas je navodno već pokušao da napusti zemlju, ali je ostao u Izraelu nakon što ga je tim ubijedio da ostane.

Šta se dešavalo na utakmici?

Hapoel Tel Aviv je u trenutku prekida utakmice vodio 77:67, a srpski as Vasilije Micić je bio najbolji pojedinac na terenu sa 18 poena i četiri asistencije.

Za sada nije poznato kada će meč biti nastavljen, a vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj je imao šokantnu izjavu poslije drame u Izraelu.

"Čega se plaše? Naši igrači se zagrijavaju i čekaju igrače Hapoela iz Jerusalima... Zvanične smjernice Komande domaćeg fronta dozvoljavaju da se igra bez publike?", napisao je Janaj na društvenim mrežama, ali to nije pomoglo da se meč nastavi.

Podsjetimo, u drugom polufinalu se sastaju Makabi Tel Aviv i Hapoel Holon i nejasno je kako će prvenstvo privesti kraju.

Tagovi

Hapoel Tel Aviv košarka

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