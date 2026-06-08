"Micić se ne plaši, eno ga šutira": Itudis je ovo izgovorio, a onda je počeo haos

Hapoel iz Tel Aviva je želio da nastavi utakmicu poslije proglašenja vazdušne opasnosti.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Utakmica između Hapoela iz Tel Aviva i Hapoel Jerusalim prekinuta je zbog vazdušne opasnosti i nije nastavljena. Gosti se nisu vratili iz svlačionice nakon što im je saopšteno da je situacija bezbjedna i očekuje se da liga uskoro donese odluku da li će utakmica biti nastavljena ili registrovana službenim rezultatom.

Članovi tima iz Tel Aviva očigledno nisu najozbiljnije shvatili ovu situaciju, željeli su da meč bude odigran uprkos okolnostima, a dan kasnije se suočavaju sa velikim izazovima.

Nekoliko igrača Hapoela želi hitno da napusti Izrael jer strahuje za svoje živote i živote svojih porodica. Uzalud su Ofer Janaj i Dimitris Itudis pokušavali da smire strasti, izgleda da ovog puta neće uspjeti da spriječe odlaske.

Itudis je poslije prekida istakao da mu nije jasno zašto se igrači Jerusalima ne vraćaju na parket i kako niko od stranih igrača nije uplašen zbog vazdušne uzbune.

"Igrači su se vratili na teren. Prema smjernicama, dozvoljen je kapacitet do 500 ljudi i Hapoel Tel Aviv želi da igra utakmicu. Ne razumijem zašto Hapoel Jerusalim nije izašao na teren, čekamo da vidimo šta će se sa njima desiti", rekao je Itudis i nastavio:

"Hapoel Jerusalim ne reaguje, otišli ​​su u svlačionicu i zatvorili vrata. Ne razumijem ih, pratimo uputstva Uprave unutrašnjih poslova, možemo i moramo da završimo utakmicu. Ne mislim da se Micić plaši, on je ovdje na terenu i šutira. Svi naši strani igrači su na terenu i spremni su za igru", rekao je Grk.

Priznao je Grk da je tokom pauze odmah kontaktirao svoju porodicu.

"Pozvao sam, kao i svi ostali, svoju porodicu. Rekli su nam da utakmica može da se nastavi, a onda su nam rekli da Jerusalim želi da napusti halu. Ovo prevazilazi košarku, moramo da shvatimo da je bezbjednost svih najvažnija, baš kao što je liga uradila kada su izbacili navijače. Sada moramo da prekinemo utakmicu i vidimo šta će se desiti u budućnosti", rekao je trener Hapoel Tel Aviva i zaključio:

"Želimo da završimo utakmicu večeras, zato smo ovdje. Igramo dobro, imali smo zamah i svi su videli da smo bili dobri u ovoj utakmici, ali kao što sam rekao, ovo prevazilazi košarku."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!