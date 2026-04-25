Partizan i Crvena zvezda igrali u predviđenom terminu, iako su crveno-bijeli željeli odlaganje derbija u ABA ligi.

Košarkaški derbi u finišu ligaškog dijela ABA lige između Partizana i Crvene zvezde privukao je mnogo pažnje javnosti u Srbiji, ali i regionu. Taj meč stigao je u veoma kompleksnom trenutku za crveno-bijele, koji su željeli da odlože utakmicu zbog gustog rasporeda, ali...

ABA liga nije mogla da izađe u susret zahtjevu Zvezde, a direktor Milija Vojinović otkrio je da on nije imao ništa protiv odlaganja. Po njegovim riječima, Partizan je bio protiv pomijeranja meča i bez saglasnosti crno-bijelih ništa nije moglo da se uradi po tom pitanju.

"Organizaciju utakmice uslovljava nekoliko faktora. Ponavljam, Partizan je bio domaćin. Potrebna je saglasnost dva kluba. Mi smo na Skupštini imali saglasnost, poznato je da je Partizan kada je igrao plej-of bila mjesec dana pauza, to se nekima nije dopalo. Da ne ispadne da ću da zadvoljim navijače Zvezde, smatrao sam da ima prostora da se ta utakmica odloži. Ali, kada nismo imali saglasnost drugog kluba, morao sam da poštujem to", rekao je Milija Vojinović u podkastu "Kida Show".

"Partizan nije dao saglasnost da se odloži": Milija Vojinović otkrio detalje o derbiju u ABA ligi

Crvena zvezda je u veoma kratkom roku odigrala tri veoma važna meča i sva tri puta je poražena. U posljednjem kolu ligaškog dela sezone u Evroligi tim Saše Obradovića izgubio je u Madridu od Reala (103:82), zatim su crveno-bijeli poraženi od Partizana (81:74), a onda i u plej-inu Evrolige, na gostovanju Barseloni (80:72).

Ti mečevi igrali su se 16, 19. i 21. aprila, a Crvena zvezda je željela da meč regionalne lige pomjeri kako bi imala više vremena za odmor i pripremu utakmice protiv Barselone. Na kraju se to nije dogodilo, a crveno-bijeli su porazom u Španiji završili takmičenje na evropskoj sceni.

