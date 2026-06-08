Rodžer Federer se vraća na teren na US Openu

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer 25. avgusta će odigrati egzibicioni meč na US Openu.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na stadionu "Artur Eš" u Njujorku 25. avgusta s početkom u 19.00 časova, Rodžer Federer će ponovo igrati tenis, što je potvrđeno na sajtu američkog grend slema, gdje je poručeno u ponedjeljak da se ikona "bijelog sporta" vraća na teren.

"Samo ove večeri, petostruki uzastopni šampion US Opena i teniska ikona, Rodžer Federer, vraća se u Njujork kako bi učestvovao u neponovljivom egzibicionom meču pod reflektorima stadiona 'Artur Eš' u utorak, 25. avgusta. Na terenu će mu se pridružiti šampion US Opena iz 2003. godine i njegov dugogodišnji rival, Endi Rodik, kao i druge teniske legende i bivši šampioni ovog turnira - Andre Agasi i Džon Mekinro", saopštio je US Open.

Federer je posljednji put nastupao na US Openu 2019. godine, ali je u Njujorku ostavio neizbrisiv trag više od decenije ranije, osvojivši pet uzastopnih titula u periodu od 2004. do 2008. godine - što je podvig koji nije pošao za rukom nijednom drugom teniseru niti teniserki.

Prvu krunu osvojio je 2004. godine kada je stigao u Njujork kao prvi reket svijeta. U finalu je pobijedio Australijanca Lejtona Hjuita i podigao tada četvrti grend slem trofej.

Godinu kasnije odbranio je titulu pobijedivši Amerikanca Andrea Agasija u finalu, da bi het-trik osvojio 2006. Švajcarac je tada bio bolji od drugog Amerikanca Endija Rodika, da bi u 2007. godini slavio u svom prvom finalu protiv Srbina Novaka Đokovića, najboljeg tenisera u istoriji.

Istorijski pohod da petu titulu na US Openu, od ukupno 20 grend slem trofeja, Federer je zaokružio pobjedom u finalu protiv Endija Mareja iz Velike Britanije.

(MONDO)