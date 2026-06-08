logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rodžer Federer se vraća na teren na US Openu

Rodžer Federer se vraća na teren na US Openu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer 25. avgusta će odigrati egzibicioni meč na US Openu.

Rodžer Federer se vraća na teren na US Openu Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na stadionu "Artur Eš" u Njujorku 25. avgusta s početkom u 19.00 časova, Rodžer Federer će ponovo igrati tenis, što je potvrđeno na sajtu američkog grend slema, gdje je poručeno u ponedjeljak da se ikona "bijelog sporta" vraća na teren.

"Samo ove večeri, petostruki uzastopni šampion US Opena i teniska ikona, Rodžer Federer, vraća se u Njujork kako bi učestvovao u neponovljivom egzibicionom meču pod reflektorima stadiona 'Artur Eš' u utorak, 25. avgusta. Na terenu će mu se pridružiti šampion US Opena iz 2003. godine i njegov dugogodišnji rival, Endi Rodik, kao i druge teniske legende i bivši šampioni ovog turnira - Andre Agasi i Džon Mekinro", saopštio je US Open.

Federer je posljednji put nastupao na US Openu 2019. godine, ali je u Njujorku ostavio neizbrisiv trag više od decenije ranije, osvojivši pet uzastopnih titula u periodu od 2004. do 2008. godine - što je podvig koji nije pošao za rukom nijednom drugom teniseru niti teniserki.

Prvu krunu osvojio je 2004. godine kada je stigao u Njujork kao prvi reket svijeta. U finalu je pobijedio Australijanca Lejtona Hjuita i podigao tada četvrti grend slem trofej.

Godinu kasnije odbranio je titulu pobijedivši Amerikanca Andrea Agasija u finalu, da bi het-trik osvojio 2006. Švajcarac je tada bio bolji od drugog Amerikanca Endija Rodika, da bi u 2007. godini slavio u svom prvom finalu protiv Srbina Novaka Đokovića, najboljeg tenisera u istoriji.

Istorijski pohod da petu titulu na US Openu, od ukupno 20 grend slem trofeja, Federer je zaokružio pobjedom u finalu protiv Endija Mareja iz Velike Britanije.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rodžer Federer US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC