Sabalenka se obratila Federeru: "Javi se, čekam te"

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Bjeloruskinja Arina Sabalenka je imala poruku za Rodžera Federera poslije plasmana u osminu finala Mastersa u Madridu.

Bjeloruskinja Arina Sabalenka je ima poruku za Rodžera Federera

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka igra sjajan tenis ove sezone, od početka godine pobijedila je 25 od 26 mečeva i u osmini finala Mastersa u Madridu čeka je novi okršaj sa Naomi Osakom. Na meču protiv Žakelin Kristijan je prosto blistala i slavila sa ubjedljivih 6:1, 6:4, a o jednom potezu se posebno pričalo na konferenciji za medije.

Sabalenka je odigrala spektakularan poen u stilu Rodžera Federera. Ona je otkrila da svaki dan radi na unapređenju jednoručnog bekhenda i da će možda pozvati Švajcarca i upitati za savjet.

"Očekivala sam to pitanje. Jeste li vidjeli? Bilo je ludo. Zapravo ih vježbamo prije svakog treninga, čak i lijevom, tako da sam uradila dosta po tom pitanju. Ali da to uradim u meču i da mi donese poen, to je vjerovatno udarac mog života. Čekam da mi Rodžer da neki savjet", rekla je raspoložena Bjeloruskinja.

Iako izgleda sjajno na terenu, Sabalenka tek hvata zalet na šljaci. "Osjećam da početak sezone na šljaci u Madridu nije tako prirodan ili lak kao što bih željela. Nadmorska visina i uslovi ovdje to čine malo komplikovanim. Još uvijek pronalazim svoj ritam i nadam se da ću sa svakim mečom moći da se poboljšam i pronađem svoj najbolji tenis na šljaci".

O nestvarnom skoru 25/26. "Hajde da idemo korak po korak i vidimo dokle ćemo stići. Vjerovatno ne bih vjerovala u ovo da nisam uspjela jer zvuči ludo. Ali istovremeno, uz planiranje i rad na mom tijelu, odvajamo više vremena da se što bolje spremimo za svaki turnir, za sada nam ide dobro".

Najavila je i duel protiv Osake ."Mečevi koje smo igrale su j bili veoma teški, bitke na visokom nivou. Bez obzira na podlogu, uvijek će biti borba. Biće to veliki izazov i uzbuđena sam zbog toga."

Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Možda će vas zanimati

