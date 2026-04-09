Arina Sabalenka odustala od učešća na turniru u Štutgartu: "Željela sam da osvojim taj Porše, ali"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Arina Sabalenka oglasila se na društvenim mrežama i potvrdila da neće igrati na turniru u Štutugartu.

Arina Sabalenka odustala od učešća na turniru u Štutgartu

Arina Sabalenka donijela je tešku odluku i odlučila da se povuče sa turnira u Štutgartu. Najbolja teniserka svijeta neće igrati na turniru u Njemačkoj (od 13. do 19. aprila) zbog problema sa povredom. To znači da će odložiti početak sezone na šljaci.

"Veoma sam tužna zbog toga što neću igrati na turniru u Štutgartu. Volim tamo da igram, atmosfera, navijači, podrška koju imam, sve je posebno za mene. Naravno, željela sam da imam još jednu šansu da osvojim taj 'Porše'. Nažalost, povrijedila sam se poslije turnira u Majamiju. Pokušala sam sve kako bih se oporavila na vrijeme, ali nisam spremna. Žao mi je što neću moći da učestvujem, želim svima uspješnu nedjelju. Vidimo se uskoro", napisala je Sabalenka na društvenim mrežama.

Pobjednici turnira u Štutgartu uz bodove i novac dobijaju i automobil marke "Porše" od glavnog sponzora. Bjeloruska teniserka je četiri puta igrala u finalu ovog turnira u posljednjih pet godina i sva četiri puta je poražena. Jednom od Ešli Barti, dva puta od Ige Švjontek i prošle sezone od Jelene Ostapenko.

