"Gdje je ona gospođa, da joj ja kažem": Arina Sabalenka izgubila živce zbog Amerikanke

Arina Sabalenka ne trpi kada su navijači protiv nje, pa se zbog toga obračunavala sa jednom gospođom.

Izvor: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka osvojila je turnir u Majamiju pošto je u finalu pobijedila domaću takmičarku Koko Gof (6:2, 4:6, 6:3), kojoj je ovo inače bio prvi poraz u finalima na betonu. Gledali smo sjajan tenis, više od dva sata su se njih dvije borile za trofej, a bilo je tu i neprijatnih scena.

Između ostalog, navijači Koko Gof su pokušavali da izbace Arinu Sabalenku iz takta, u čemu su jednom i uspjeli. Kada je izgubila poen, Arina Sabalenka je burno reagovala i smatrala je da je za to kriva jedna starija gospođa koja je navijala protiv nje, tako da je Bjeloruskinja "podivljala". Opsovala je naglas i zbog toga se pokajala, tako da kada je uzela mikrofon i kada je trebalo da se obrati cijelom stadionu, prvo je htjela da se izvini.

Izvor: MPI122 / Capital pictures / Profimedia

"Ne znam gdje je gospođa koja se nadala da ću lopticu izbaciti u aut. Nije trebalo da budem tako gruba. Ali hajde, ne možete to da radite. Hajde da se složimo da smo obje pogriješile. Izvinjavam se", rekla je uz osmijeh Arina Sabalenka.

"Želim da se zahvalim svom timu. Vau, ljudi, baš napredujete. Moraćemo da zamolimo turnir za veću ložu jer više ne možete da stanete u onaj mali prostor tamo. Hvala vam puno što ste uz mene, što me činite boljim igračem i boljom osobom. Hvala vam... Ne znam ni na čemu, na svemu. Vi ste najbolji, to je sigurno", dodala je Bjeloruskinja koja se posebno zahvalila i svom vjereniku Jorgosu Frangulisu koji je u publcii bio sa psom.

Aryna Sabalenka after beating Coco Gauff in the Miami final:



“I don’t know where you are, that lady that hoped for the ‘out.’ I shouldn’t have been that rude. But come on, you cannot do that. Let’s agree that we both were wrong. Sorry”



“I wanna say thank you to my…pic.twitter.com/ijd0rPiBmT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)March 28, 2026



"Želim da se zahvalim svom vjereniku.... Lijepo zvuči, znate?", osmijehnula se Sabalenka koja nastavlja da dominira svjetskim tenisom u 2026. godini.

Bjeloruskinja je na putu ka svojoj 24. WTA tituli u singlu, a 30. trofeju karijere, pobijedila ove rivalke: An Li (SAD), Kejti Meknali (SAD), Ženg Đinven (Kina), Hejli Baptist (SAD), Elena Ribakina (Kazahstan), Koko Gof (SAD). Dakle, preskočila je čak četiri domaće teniserke i potvrdila apsolutnu dominaciju ženskim tenisom u ovoj fazi sezone.